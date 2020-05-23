Фото: Отдам даром пианино

Отдам даром.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Алёна Житихина:
Отдам даром пианино.
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