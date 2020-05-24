24.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Мертвой нашли 8-классницу друзья после совместной попойки в Ленинградской области

13:16 24.05.2020 Фото: СКР
0

СК возбудил уголовное дело после обнаружения в заброшенном гараже трупа 14-летней школьницы в Кировске.

Мертвой нашли 8 классницу друзья после совместной попойки в Ленинградской области
Следственный комитет расследует смерть девочки

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности после обнаружения тела 14-летней школьницы в заброшенном гараже. Она совместно со сверстниками распивала алкоголь. После дети устроились спать в том же гараже, который отапливался печкой без дымохода.

— Вечером 17 мая 14-летняя девушка вместе со сверстниками в городе Кировск распивала алкоголь в гараже. Днем 18 мая продолжила выпивать и в состоянии опьянения уснула, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Через какое-то время друзья девушки заметили, что признаков жизни нет. Испугавшись, они обратились к родителям девочки. Вызванные врачи не смогли ничем помочь и только констатировали смерть. Причину смерти ребенка раскроют только судебно-медицинские эксперты.

Ранее правоохранительные органы рассказали, что подростки распивали непонятную жидкость в пластиковой таре. Но это могут подтвердить только в лаборатории.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рановато начали пить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДержит 29-е место по числу заразившихся COVID-19 за сутки Новосибирская область 24 мая. Список регионов и число новых заболевших
16:03 24-05-2020
Держит 29-е место по числу заразившихся COVID-19 за сутки Новосибирская область 24 мая. Список регионов и число новых заболевших
БердскВыявили 8599 новых зараженных COVID-19 за последние сутки на 24 мая в России. Общее число инфицированных в стране 344 481
15:50 24-05-2020
Выявили 8599 новых зараженных COVID-19 за последние сутки на 24 мая в России. Общее число инфицированных в стране 344 481
Обнаружили труп изнасилованной и задушенной девочки на остановке в Пензе
15:24 24-05-2020
Обнаружили труп изнасилованной и задушенной девочки на остановке в Пензе
Вещий сон в ночь на 25 мая расскажет о будущем
15:16 24-05-2020
Вещий сон в ночь на 25 мая расскажет о будущем
Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом
15:11 24-05-2020
Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрамом
БердскСкончались от коронавируса свыше 343 тыс. жителей Земли на 24 мая. За сутки число смертей выросло почти на 4 тыс.
14:51 24-05-2020
Скончались от коронавируса свыше 343 тыс. жителей Земли на 24 мая. За сутки число смертей выросло почти на 4 тыс.
Труп депутата Рады с огнестрельным ранением нашла в его офисе в Киеве уборщица
14:39 24-05-2020
Труп депутата Рады с огнестрельным ранением нашла в его офисе в Киеве уборщица
БердскПрозвенит последний звонок 25 мая в режиме онлайн для выпускников-2020 Бердска
14:22 24-05-2020
Прозвенит последний звонок 25 мая в режиме онлайн для выпускников-2020 Бердска
Впервые отмечают Ураза-байрам без массовых молитв в мечетях российские мусульмане
14:10 24-05-2020
Впервые отмечают Ураза-байрам без массовых молитв в мечетях российские мусульмане
Отплясывали в разгар пандемии COVID-19 толпы народа в центре Новосибирска? Смотрите видео 1
13:45 24-05-2020
Отплясывали в разгар пандемии COVID-19 толпы народа в центре Новосибирска? Смотрите видео