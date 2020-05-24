Мертвой нашли 8-классницу друзья после совместной попойки в Ленинградской области

СК возбудил уголовное дело после обнаружения в заброшенном гараже трупа 14-летней школьницы в Кировске.

Следственный комитет расследует смерть девочки

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности после обнаружения тела 14-летней школьницы в заброшенном гараже. Она совместно со сверстниками распивала алкоголь. После дети устроились спать в том же гараже, который отапливался печкой без дымохода.

— Вечером 17 мая 14-летняя девушка вместе со сверстниками в городе Кировск распивала алкоголь в гараже. Днем 18 мая продолжила выпивать и в состоянии опьянения уснула, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Через какое-то время друзья девушки заметили, что признаков жизни нет. Испугавшись, они обратились к родителям девочки. Вызванные врачи не смогли ничем помочь и только констатировали смерть. Причину смерти ребенка раскроют только судебно-медицинские эксперты.

Ранее правоохранительные органы рассказали, что подростки распивали непонятную жидкость в пластиковой таре. Но это могут подтвердить только в лаборатории.