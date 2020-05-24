Тестировать на иммунитет к коронавирусу доноров начал Центр крови в Новосибирске

Новосибирский центр крови начал тестировать доноров на иммунитет к коронавирусу

Новосибирский центр крови не прекратил свою деятельность в период противодействия распространению коронавирусной инфекции – в учреждении используется самое современное роботизированное оборудование и технологии, позволяющее на высоком уровне производить, хранить и транспортировать компоненты крови. С работой Новосибирского центра крови 22 мая ознакомился первый замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

В период пандемии коронавируса в учреждении приняты все необходимые санитарные меры для защиты доноров и пациентов, а также для минимизации любых рисков. Все сотрудники центра крови протестированы на коронавирус, в помещении регулярно обеззараживается воздух, используются только одноразовые инструменты.

Петухов ознакомился с работой кабинета предварительного приема доноров, открытой регистратуры, а также клинической, иммуногематологической, молекулярно-биологической, биохимической и других лабораторий. Также был представлен дневной стационар, где организовано оказание помощи пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Юрий Петухов отметил высокую организацию работы в учреждении и важность того, что несмотря на пандемию коронавируса темпы заготовки крови не снизились. Это способствует тому, что оказание экстренной медицинской помощи в регионе остается на высоком уровне. Кроме этого, сфера исследований центра крови расширяется, отвечая современным тенденциям.

«С сегодняшнего дня мы запускаем тестирование – исследование напряженности иммунитета наших кадровых доноров к коронавирусной инфекции путем проведения скриннинговых исследований на наличие иммуноглобулинов класса G. Это антитела, которые отвечают за формирование иммунитета и имеют важное значение для установления факта перенесенной ранее инфекции или контакта с ней. Наличие данных иммуноглобулинов (антител к SARS-CoV-2) свидетельствует об иммунном ответе организма, который позволит избежать заражения в ближайшее время. В перспективе мы сможем заготавливать антиковидную плазму для клинического использования», – подчеркнул главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови» Юлия Моор.

Ежегодно Новосибирский клинический центр крови принимает более 55 000 доноров и заготавливает более 35 000 литров цельной донорской крови. В клиники ежегодно отправляются около 100 000 компонентов крови. В учреждении практически не используются ручные технологии – вся работа роботизирована и автоматизирована.

Новосибирский центр крови – единственное в России учреждение с дневным стационаром. Отделение занимается оказанием плановой трансфузиологической помощи пациентам гематологического и онкологического профиля в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. За 2019 год медицинская помощь оказана 195 пациентам, из них 135 больным с онкологическими заболеваниями и 60 – с миелодиспластическим синдромом.

Служба крови Новосибирской области обеспечивает компонентами донорской крови более 80 медицинских организаций Новосибирской области. Заявки лечебных учреждений выполняются в полном объеме.

В Новосибирском клиническом центре крови осуществляет работу лаборатория иммунологического типирования доноров гемопоэтических стволовых клеток, оборудование и технологии которой соответствуют стандарту Европейской федерации иммуногенетики. На базе данной лаборатории создан Сибирский регистр доноров гемопоэтических стволовых клеток. На 1 января 2020 года заключено 1 655 соглашений с потенциальными донорами ГСК, 5 из которых уже совершили донации стволовых клеток для неродственной трансплантации. Все трансплантации проведены успешно.