Прозвенит последний звонок 25 мая в режиме онлайн для выпускников-2020 Бердска

Трансляция для всей России начнется в понедельник в 10 утра по московскому времени на страничке Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте. Не пропусти! В прямом эфире выпускников поздравят известные люди.

Всероссийская акция в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» пройдет 25 мая

Минпросвещения России проведет Всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» в формате онлайн, сообщается на сайте ведомства.

В этом году в поддержку всех выпускников страны на официальном сайте Минпросвещения России и в социальных сетях ведомства стартует Всероссийская акция «Последний звонок – 2020». Школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей. Онлайн-мероприятия акции Министерства просвещения проводятся совместно с Mail.ru Group, Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников и объединяют учащихся со всех уголков страны!

Следите за обновлениями на сайте и в официальных сообществах Минпросвещения России в социальных сетях!

История праздника

Последний звонок обычно проводится перед самым началом летних каникул – 25 мая. Массово его стали отмечать в 70-е годы, но эта традиция имеет намного более ранний год рождения. Её автор – краснодарский педагог-новатор Фёдор Брюховецкий.

Смотри трансляцию Всероссийской акции в поддержку выпускников страны в онлайн

Присоединяйся к просмотру трансляции Всероссийской акции в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» в формате онлайн! На официальной странице Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте стартует праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку. В прямом эфире выпускников поздравят известные блогеры и медийные персоны, выдающиеся педагоги и школьники, которые поделятся с ребятами воспоминаниями о времени, проведенном в школе, об учителях, помогающих и поддерживающих их в школьные годы.

Онлайн-марафон объединит школьников и учителей со всех уголков России. На связь выйдут педагоги и учащиеся из других регионов и смогут передать свои поздравления друг другу.

В ходе онлайн-празднования будет объявлено о старте сразу нескольких акций и флешмобов, которые пройдут в социальных сетях.

Трансляция начнется 25 мая в 10 утра по московскому времени на страничке Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте. Не пропусти!

Присоединятся к акции и выпускники бердских школ, стало известно «Курьер. Среда. Бердск».