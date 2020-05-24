Обнаружили труп изнасилованной и задушенной девочки на остановке в Пензе

Жуткая смерть ребенка всколыхнула городскую общественность. Но официального подтверждения истинной причины смерти 14-летней девочки пока нет. Подозреваемых в убийстве задержали.

Жуткая смерть ребенка всколыхнула городскую общественность в Пензе

Мертвую девочку обнаружили на автобусной остановке в Пензе. Подросток умер насильственной смертью.

Жители Пензы нашли 23 мая труп несовершеннолетней девочки, сообщают в группе «Пенза live». Автор поста написал, что мертвого подростка нашли на конечной остановки автобуса возле магазина «Магнит». Автор также сообщил, что ее изнасиловали.

Оказалось, что 14-летняя девочка пропала 22 мая. Ее родители обратились в полицию на следующий день. Ребенок жил в многодетной семье, пишут местные СМИ.

Полиция якобы задержала подозреваемых. Официального подтверждения информации нет.

Жуткая смерть ребенка всколыхнула городскую общественность в Пензе. Одна из знакомых семьи погибшей сообщила, что девочка оказалась удушена. Женщина также отметила, что школьница была очень доброй и общительной, и ее смерть стала большим горем для всего района.

— На месте происшествия работала оперативно-следственная бригада. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, — сообщили в правоохранительных органах Пензы.

Впрочем, позже в соцсети выложили ориентировку: на теле подростка 2006 года рождения обнаружили признаки удушения.