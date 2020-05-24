Избил беременную женщину пьяный водитель Kia в Северном микрорайоне Бердска

Полиция объявила в розыск пьяного водителя «Киа», напавшего на беременную женщину

Полицейские Бердска разыскивают зеленый автомобиль Kia, водителя которого подозревают в нападении на беременную женщину.

Как стало известно «Курьер. Среда Бердск», инцидент произошел вечером 24 мая в Северном микрорайоне.

По словам очевидцев, пьяный водитель избил молодую женщину за то, что она сделала ему замечание. Потерпевшая поехала в бердский отдел МВД, чтобы написать заявление о нападении и дать ход делу.

Она запомнила госномер машины, внешность обидчика и заручилась поддержкой свидетелей. Так что найти напавшего на беременную женщину у полицейских не составит труда.

Пока нет сведений о состоянии ее здоровья.