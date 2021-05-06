Новый способ лечения мигрени открыли ученые
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый способ лечения мигрени открыли ученые

11:56:565/6/2021,Лори БоттерманФото: pixabay.com
0

Исследование ученых из Чикаго показывает способ, возможно, вернуть мозг в состояние, предшествующее хронической мигрени.

Исследователи нашли возможную новую терапию мигрени

Обнаружив потенциальный новый клеточный механизм мигрени, исследователи, возможно, также нашли новый способ лечения хронической мигрени.

Амина Прадхан, адъюнкт-профессор психиатрии Иллинойского университета в Чикаго, является старшим автором исследования, целью которого было выявить новый механизм хронической мигрени и предложить клеточный путь для лечения мигрени. Исследование «Сложность нейронов снижается на доклинических моделях мигрени и восстанавливается посредством ингибирования HDAC6», опубликовано в eLife .

Прадхан, чьи исследования сосредоточены на нейробиологии боли и головной боли, объяснил, что динамический процесс маршрутизации и перенаправления связей между нервными клетками, называемый нейронной пластичностью, имеет решающее значение как для причин, так и для лечения расстройств центральной нервной системы, таких как депрессия, хроническая боль и зависимость, пишет medicalxpress.com

Структура клетки поддерживается цитоскелетом, состоящим из белка тубулина . Тубулин находится в постоянном движении, увеличиваясь и уменьшаясь, чтобы изменить размер и форму клетки. Это динамическое свойство клетки позволяет нервной системе изменяться в ответ на окружающую среду.

Тубулин модифицируется в организме в результате химического процесса, называемого ацетилированием. Когда тубулин ацетилируется, он способствует гибкости и стабильности цитоскелета; в то время как деацетилирование тубулина, индуцированное гистондеацетилазой 6 или HDAC6, способствует нестабильности цитоскелета.

Исследования на мышах показывают, что снижение сложности нейронов может быть признаком или механизмом хронической мигрени, сказал Прадхан. Когда HDAC6 ингибируется, ацетилирование тубулина и гибкость цитоскелета восстанавливаются. Кроме того, согласно исследованию, HDAC6 полностью изменил клеточные корреляты мигрени и уменьшил боль, связанную с мигренью.

«Эта работа предполагает, что состояние хронической мигрени может характеризоваться снижением нейрональной сложности, и что восстановление этой сложности может быть отличительным признаком лечения от мигрени. Эта работа также формирует основу для разработки ингибиторов HDAC6 в качестве новой терапевтической стратегии для мигрень », - сообщают исследователи.

Прадхан сказал, что это исследование показывает способ, возможно, вернуть мозг в состояние, предшествующее хронической мигрени.

«Блокирование HDAC6 позволит нейронам восстановить свою гибкость, чтобы мозг стал более восприимчивым к другим типам лечения. В этой модели мы говорим, что, возможно, у страдающих хронической мигренью снижена нейронная гибкость. Если мы сможем восстановить эту сложность, возможно, мы сможем их получить вне этого цикла ", - сказала она.

По словам Прадхана, после выхода из цикла снижения нейрональной сложности мозг может стать более восприимчивым к терапии боли. В настоящее время разрабатываются ингибиторы HDAC6 для лечения рака, а HDCA6 в качестве мишени был идентифицирован для других типов боли.

«Это открывает возможность того, на что мы должны смотреть в более широком масштабе», - сказала она. «Может быть, эти изменения являются признаком всех видов хронических болевых состояний?»

Мигрень - это распространенное заболевание головного мозга, которым, по оценкам, страдает 14% населения мира. Текущая оценка стоимости мигрени в США составляет 40 миллиардов долларов в год. Одна из наиболее изнурительных подгруппы пациентов с мигренью - это пациенты с хронической мигренью, которые определяются как имеющие более 15 дней с головной болью в месяц. Терапия мигрени часто бывает лишь частично эффективной или плохо переносится, что создает потребность в более разнообразных лекарствах.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мигреньголовные боли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас бывает мигрень?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова встречаются?
    11:53:25 5/6/2021
    Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова встречаются?
    8 вещей, которым нужно научиться начинающим менеджерам, чтобы стать великим начальником
    11:49:49 5/6/2021
    8 вещей, которым нужно научиться начинающим менеджерам, чтобы стать великим начальником
    День учителя-2021: дата, традиции праздника и как поздравить
    11:20:09 5/6/2021
    День учителя-2021: дата, традиции праздника и как поздравить
    Юристы обжалуют решение суда об ограничении деятельности иноагента-ФБК Навального
    11:12:52 5/6/2021
    Юристы обжалуют решение суда об ограничении деятельности иноагента-ФБК Навального
    БердскНовые данные по коронавирусу за сутки на 6 мая в Бердске обнародовал оперштаб
    10:48:26 5/6/2021
    Новые данные по коронавирусу за сутки на 6 мая в Бердске обнародовал оперштаб
    Путин приказал открыть пункты вакцинации в дачных обществах и раскритиковал губернаторов за снижение темпов в майские праздники
    10:32:19 5/6/2021
    Путин приказал открыть пункты вакцинации в дачных обществах и раскритиковал губернаторов за снижение темпов в майские праздники
    Ритуалы на богатство и любовь 11 мая на чудесное пятое Новолуние-2021
    10:20:24 5/6/2021
    Ритуалы на богатство и любовь 11 мая на чудесное пятое Новолуние-2021
    Следователи обыскали дом погибшей блогерши. Ее труп нашли в лесополосе на Урале
    10:12:24 5/6/2021
    Следователи обыскали дом погибшей блогерши. Ее труп нашли в лесополосе на Урале
    Дети сами могут сменить пол после заявления в Нидерландах без проблем
    10:03:01 5/6/2021
    Дети сами могут сменить пол после заявления в Нидерландах без проблем
    Самый богатый - глава "Горводоканала": Зарплаты директоров муниципальных учреждений обнародовали в Новосибирске
    9:31:31 5/6/2021
    Самый богатый - глава "Горводоканала": Зарплаты директоров муниципальных учреждений обнародовали в Новосибирске