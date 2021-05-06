Новый способ лечения мигрени открыли ученые

Обнаружив потенциальный новый клеточный механизм мигрени, исследователи, возможно, также нашли новый способ лечения хронической мигрени.
Амина Прадхан, адъюнкт-профессор психиатрии Иллинойского университета в Чикаго, является старшим автором исследования, целью которого было выявить новый механизм хронической мигрени и предложить клеточный путь для лечения мигрени. Исследование «Сложность нейронов снижается на доклинических моделях мигрени и восстанавливается посредством ингибирования HDAC6», опубликовано в eLife .
Прадхан, чьи исследования сосредоточены на нейробиологии боли и головной боли, объяснил, что динамический процесс маршрутизации и перенаправления связей между нервными клетками, называемый нейронной пластичностью, имеет решающее значение как для причин, так и для лечения расстройств центральной нервной системы, таких как депрессия, хроническая боль и зависимость, пишет medicalxpress.com
Структура клетки поддерживается цитоскелетом, состоящим из белка тубулина . Тубулин находится в постоянном движении, увеличиваясь и уменьшаясь, чтобы изменить размер и форму клетки. Это динамическое свойство клетки позволяет нервной системе изменяться в ответ на окружающую среду.
Тубулин модифицируется в организме в результате химического процесса, называемого ацетилированием. Когда тубулин ацетилируется, он способствует гибкости и стабильности цитоскелета; в то время как деацетилирование тубулина, индуцированное гистондеацетилазой 6 или HDAC6, способствует нестабильности цитоскелета.
Исследования на мышах показывают, что снижение сложности нейронов может быть признаком или механизмом хронической мигрени, сказал Прадхан. Когда HDAC6 ингибируется, ацетилирование тубулина и гибкость цитоскелета восстанавливаются. Кроме того, согласно исследованию, HDAC6 полностью изменил клеточные корреляты мигрени и уменьшил боль, связанную с мигренью.
«Эта работа предполагает, что состояние хронической мигрени может характеризоваться снижением нейрональной сложности, и что восстановление этой сложности может быть отличительным признаком лечения от мигрени. Эта работа также формирует основу для разработки ингибиторов HDAC6 в качестве новой терапевтической стратегии для мигрень », - сообщают исследователи.
Прадхан сказал, что это исследование показывает способ, возможно, вернуть мозг в состояние, предшествующее хронической мигрени.
«Блокирование HDAC6 позволит нейронам восстановить свою гибкость, чтобы мозг стал более восприимчивым к другим типам лечения. В этой модели мы говорим, что, возможно, у страдающих хронической мигренью снижена нейронная гибкость. Если мы сможем восстановить эту сложность, возможно, мы сможем их получить вне этого цикла ", - сказала она.
По словам Прадхана, после выхода из цикла снижения нейрональной сложности мозг может стать более восприимчивым к терапии боли. В настоящее время разрабатываются ингибиторы HDAC6 для лечения рака, а HDCA6 в качестве мишени был идентифицирован для других типов боли.
«Это открывает возможность того, на что мы должны смотреть в более широком масштабе», - сказала она. «Может быть, эти изменения являются признаком всех видов хронических болевых состояний?»
Мигрень - это распространенное заболевание головного мозга, которым, по оценкам, страдает 14% населения мира. Текущая оценка стоимости мигрени в США составляет 40 миллиардов долларов в год. Одна из наиболее изнурительных подгруппы пациентов с мигренью - это пациенты с хронической мигренью, которые определяются как имеющие более 15 дней с головной болью в месяц. Терапия мигрени часто бывает лишь частично эффективной или плохо переносится, что создает потребность в более разнообразных лекарствах.