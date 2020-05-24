Один алкаш сказал, что у меня коронавирус в голове. Слабоумие или неверие в коронавирус?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написал Алексей:

Я очень удивляюсь отношением жителей Бердска к Коронавирусу. Приведу три примера. Вчера я выходил из лифта, а девушка вместо того, чтобы пропустить на дистанции 1,5-2 метра — сделала шаг вперёд, и я вынужден был проходить мимо неё в 30 см и она ещё и здоровалась. В следующий раз я сделаю просьбу к ней отойти. Но уверен в полном непонимании соседей. Неделю назад я вышел из маршрутки в маске и опустил её на шею. Проходить пришлось мимо 5 тридцатилетних алкашей, сидящих на двух скамейках. Один из них сказал, что у меня коронавирус в голове. Остальные бурно его поддержали и сказали, что вируса нет и его выдумали СМИ и заболевают те, кто в него верят от испорченных нервов. Ещё меня бесят соседи, стоящие в 30 см от входной двери и приветствующие всех проходящих с этого расстояния. Это как? Слабоумие или неверие в коронавирус? А как вы считаете — кто из нас прав?