24.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Один алкаш сказал, что у меня коронавирус в голове. Слабоумие или неверие в коронавирус?

21:47 24.05.2020
6 1

Ещё меня бесят соседи, стоящие в 30 см от входной двери и приветствующие всех проходящих с этого расстояния.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написал Алексей:

Я очень удивляюсь отношением жителей Бердска к Коронавирусу. Приведу три примера. Вчера я выходил из лифта, а девушка вместо того, чтобы пропустить на дистанции 1,5-2 метра — сделала шаг вперёд, и я вынужден был проходить мимо неё в 30 см и она ещё и здоровалась. В следующий раз я сделаю просьбу к ней отойти. Но уверен в полном непонимании соседей. Неделю назад я вышел из маршрутки в маске и опустил её на шею. Проходить пришлось мимо 5 тридцатилетних алкашей, сидящих на двух скамейках. Один из них сказал, что у меня коронавирус в голове. Остальные бурно его поддержали и сказали, что вируса нет и его выдумали СМИ и заболевают те, кто в него верят от испорченных нервов. Ещё меня бесят соседи, стоящие в 30 см от входной двери и приветствующие всех проходящих с этого расстояния. Это как? Слабоумие или неверие в коронавирус? А как вы считаете — кто из нас прав?

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Редакция поддерживает вас, Алексей! Мы согласны с вами.

Covid-19, 24 мая 2020 21:55
Вот видишь, даже алкаши видят твой диагноз.
Впору принимать закон о защите религиозных чувств коронаверующих.
Аноним, 24 мая 2020 21:57
Паранойя где-то рядом...
Аноним, 24 мая 2020 22:05
НВР:
Поддерживаю!
Covid-19, 24 мая 2020 22:21
Хм.. редакция поддерживает... Это даже интереснее, чем писанина этого страдальца. Сдается мне, что не вся редакция поддерживает подобное отношение к теме.
Гость, 24 мая 2020 22:53
У автора паранояВирус, уже не знает на каких ресурсах писать этот бред. Или какой то тролль.
Елена, 24 мая 2020 23:21
Уважаемый, Алексей!
Прежде всего, Вас не должно интересовать мнение алкашей. Свой мозг они уже пропили.
А вот соседи порой реально удивляют.
Уважаемые соседи! Уверяю Вас- человек надевает маску не для того чтобы общаться с Вами. А если Вас уж так тянет к общению- соблюдайте дистанцию. Не нужно заходить в лифт, если в нем посторонний человек в маске (да и без маски тоже). Даже если Вы не верите в короновирус- уважайте чужое мнение.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За 66000 евро продал свою золотую медаль за победу в ЧМ-2018 футболист во Франции
23:08 24-05-2020
За 66000 евро продал свою золотую медаль за победу в ЧМ-2018 футболист во Франции
Без 5,5 млрд долларов может исчезнуть компания Renault из-за коронавируса
23:08 24-05-2020
Без 5,5 млрд долларов может исчезнуть компания Renault из-за коронавируса
Похудела на 32 кг за полгода и делится секретом врач из Индии
23:08 24-05-2020
Похудела на 32 кг за полгода и делится секретом врач из Индии
Один алкаш сказал, что у меня коронавирус в голове. Слабоумие или неверие в коронавирус? 6
21:47 24-05-2020
Один алкаш сказал, что у меня коронавирус в голове. Слабоумие или неверие в коронавирус?
БердскГосуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru 72
21:40 24-05-2020
Госуслуги работают. Заявление на 10 000 руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет подавайте на posobie16.gosuslugi.ru
БердскОтказал в иске давшему взятку экс-мэру Бердска бизнесмену Илющенко к "Курьер. Среда. Бердск" и депутату Елене Беловой арбитражный суд Новосибирска 58
21:20 24-05-2020
Отказал в иске давшему взятку экс-мэру Бердска бизнесмену Илющенко к
БердскИзбил беременную женщину пьяный водитель Kia в Северном микрорайоне Бердска 3
20:11 24-05-2020
Избил беременную женщину пьяный водитель Kia в Северном микрорайоне Бердска
БердскОтказался обслуживать покупателей без масок магазин "Магнит" в Бердске 37
19:29 24-05-2020
Отказался обслуживать покупателей без масок магазин
2 млрд рублей компенсации за потери от COVID-19 дал Мишустин бюджету Новосибирской области
17:43 24-05-2020
2 млрд рублей компенсации за потери от COVID-19 дал Мишустин бюджету Новосибирской области
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий 123
17:38 24-05-2020
Сильнейшая магнитная буря в мае 2020 года: дата бури и как уберечь себя от последствий