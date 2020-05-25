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Оставил детей без хлеба: Обманул семьи на 300 млн рублей на долевом строительстве домов директор агентства недвижимости в Новосибирске

09:00 25.05.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе предварительного расследования прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания изобличающие других соучастников преступления.

Оставил детей без хлеба: Обманул семьи на 300 млн рублей на долевом строительстве домов директор агентства недвижимости в Новосибирске
о версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «ПТК-30» с иными соучастниками из числа руководителей группы компаний «ПТК-30» в 2016 — 2017 годах похищал у жителей г. Новосибирска и иных регионов денежные средства

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «ПТК-30» с иными соучастниками из числа руководителей группы компаний «ПТК-30» в 2016 — 2017 годах похищал у жителей г. Новосибирска и иных регионов денежные средства, предназначенные для строительства жилых домов.

Без разрешительной документации руководитель агентства недвижимости заключал с гражданами предварительные договоры участия в долевом строительстве квартир в двух многоквартирных жилых домах на т.н. «нулевом цикле».

При этом деньги покупатели вносили по договорам беспроцентного займа, а также оплачивали за якобы оказанные организацией информационно-консультационные услуги при покупке недвижимости.

В результате таких действий 181 потерпевшему причинен ущерб на сумму более 300 млн рублей.

В рамках обеспечительных мер на имущество обвиняемого наложен арест.

В ходе предварительного расследования прокуратура заключила с обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал изобличающие других соучастников преступления показания.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

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