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Онлайн трансляция: «Последний звонок–2020» онлайн смотрите в 14.00 в России, Новосибирске и Бердске

13:33 25.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На связь выйдут педагоги и учащиеся из других регионов и смогут передать свои поздравления друг другу. В прямом эфире выпускников поздравят известные блогеры и медийные персоны, выдающиеся педагоги и школьники, которые поделятся с ребятами воспоминаниями.

Онлайн трансляция: «Последний звонок–2020» онлайн смотрите в 14.00 в России, Новосибирске и Бердске
37 из 525 бердских выпускников-2014 окончили школу с отличием

Смотри трансляцию Всероссийской акции в поддержку выпускников страны в онлайн. Присоединяйся к просмотру трансляции Всероссийской акции в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» в формате онлайн! На официальной странице Минпросвещения России vk.com/minprosvet в социальной сети ВКонтакте стартует праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку. В прямом эфире выпускников поздравят известные блогеры и медийные персоны, выдающиеся педагоги и школьники, которые поделятся с ребятами воспоминаниями о времени, проведенном в школе, об учителях, помогающих и поддерживающих их в школьные годы.

Онлайн-марафон объединит школьников и учителей со всех уголков России. На связь выйдут педагоги и учащиеся из других регионов и смогут передать свои поздравления друг другу.

В ходе онлайн-празднования будет объявлено о старте сразу нескольких акций и флешмобов, которые пройдут в социальных сетях.

Трансляция начнется 25 мая в 14.00 на страничке Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте. Не пропусти!

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