Почти 150 детей ежедневно пропадают в России, в США — более 2000

В 2010 году по предложению Центра был учрежден Международный день пропавших детей. Его символ — синяя незабудка. Сегодня, 25, мая Международный день пропавших детей.

По данным международных правозащитных организаций, в среднем в США ежегодно пропадает около 800 тысяч детей, в Европе — более 70 тысяч, а в России — примерно 55 тысяч

День Африки.

В этот день в 1963 году в Аддис-Абебе (Эфиопия) на конференции глав

государств и правительств стран Африки 32 независимых государства континента подписали устав Организации африканского единства (с 2002 года — Африканский Союз). Это крупнейшая межгосударственная политическая организация на Африканском континенте. Она объединяет более полусотни государств, образовавшихся после распада колониальной системы в Африке.

Начинается Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

Учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года.

Термин «несамоуправляющиеся территории» принят Уставом ООН для определения всех колониальных и других зависимых территорий. Их статус закреплен в 9-й главе устава организации. В настоящее время в мире насчитывается около 20 таких территорий.

Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий продлиться до 31 мая.

Международный день пропавших детей.

Идея посвятить проблеме пропавших детей специальный день родилась в США в конце 1970-х годов. В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. Инициатива была поддержана в Европе. В 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

В 2010 году по предложению Центра был учрежден Международный день пропавших детей. Его символ — синяя незабудка.

Россия впервые присоединилась к этой акции в 2012 году.

По данным международных правозащитных организаций, в среднем в США ежегодно пропадает около 800 тысяч детей, в Европе — более 70 тысяч, а в России — примерно 55 тысяч.

День филолога.

Этот неофициальный профессиональный праздник отмечают лингвисты, преподаватели, литературоведы, переводчики, библиотекари и представители других специальностей, который занимаются вопросами изучения языка.

Филология — одна из самых древних наук. Первые труды по языкознанию появились еще в III веке до н.э., в Древней Греции и Древней Индии. В переводе с греческого, слово «филология» означает «любовь к слову».

31 год назад (1989) открылся I Съезд народных депутатов СССР.

Он состоял из: 750 депутатов, которые избрались по территориальным округам, 750 — избравшимся по национально-территориальным округам. Выборы впервые в истории СССР проходили на альтернативной основе. Еще 750 народных депутатов назначались: 100 — представляли КПСС, 100 — государственные профсоюзы, 75 — ВЛКСМ. Остальные места распределили общественные организации, научные общества, творческие союзы. Всего — 2250 депутатов.

В первый день работы Съезда Михаил Горбачёв был избран Председателем Верховного Совета СССР.

Впервые в истории Советского Союзе заседания народных депутатов полностью транслировались в прямом эфире по центральному телевидению. Для освещения работы Съезда были аккредитованы более 900 советских и 500 иностранных корреспондентов.

63 года назад (1957) в Москве, на Кутузовском проспекте, состоялось открытие гостиницы «Украина».

Гостиница была построена за четыре года по проекту, разработанному коллективом архитекторов во главе с президентом Академии архитектуры СССР Аркадием Мордвиновым и доктором архитектуры Вячеславом Олтаржевским. Всего над различными деталями проекта работали более двух тысяч человек.

«Украина» — одно из семи зданий, известных как «сталинские высотки».

Общая площадь гостиницы составила около 90 тысяч кв. метров, высота — 206 метров, включая 73-метровый шпиль. Сразу после завершения строительства «Украина» была самым высоким гостиничным зданием в Европе.

Первоначально гостиница называлась «Гостиничное здание в Дорогомилове», а своё современное название получила в годы правления Никиты Хрущёва. В 2005 году здание было объявлено памятником истории и культуры.

В апреле 2010 года в обновленном здании гостиницы «Украина» открылся новый современный отель — Radisson Royal Hotel.

72 года назад (1948) в школах СССР впервые прошёл «последний звонок».

Идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому. Он впервые прошёл в московской школе № 182 (ныне — № 1388).

83 года назад (1937) на Всемирной выставке в Париже представлена скульптура «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.

Монумент высотой 58 метров (25 метров собственно скульптура и 33 метра постамент) украсил выставочный павильон Советского Союза. Скульптура Мухиной имела огромный успех. Фотографии статуи напечатали все ведущие газеты, а её копии повторили на множестве сувениров выставки.

После окончания выставки французы хотели выкупить «Рабочего и колхозницу» и оставить ее в стране, но правительство СССР отказалось. Скульптура была демонтирована, перевезена в Москву и установлена у одного из входов ВДНХ. Однако постамент был в три раза ниже, чем на парижской выставке, что категорически не нравилось Вере Мухиной, которая называла его «пенёк».

После реконструкции памятника, которая завершилась в 2009 году, «Рабочего и колхозницу» установили на павильон, который повторяет размеры павильона, спроектированного для Парижской выставки.

95 лет назад (1925) был создан футбольный клуб «Зенит».

25 мая 1925 года на базе физкультурного кружка Ленинградского металлического завода им. Сталина были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями питерского клуба. В первые годы они выступали преимущественно на внутризаводских соревнованиях. В 1931 году команда (тогда она называлась «Сталинец», современное название — с 1940 года) дебютировала на чемпионате города, а спустя пять лет — на чемпионате страны.

На счету футбольного клуба множество наград высшего достоинства. «Зенит» — чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.

241 год назад (1779) был основан Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК).

В этот день указом императрицы Екатерины II при Межевой Канцелярии была учреждена Землемерная школа, которая позднее была переименована в Константиновское землемерное училище. В 1835 году училище было преобразовано в Константиновский межевой институт. В последующие годы ВУЗ неоднократно переименовывался и реорганизовывался. Современное название носит с 1993 года.

Сегодня МИИГАиК — старейшее в России учебное заведение, в котором готовят специалистов в области наук о Земле. В университете шесть факультетов дневного обучения, факультеты заочного обучения и по обучению иностранных граждан, а также центр дополнительного профессионального образования. Работают несколько лабораторий и Учебно-производственный Российский картографический центр.

338 лет назад (1682) в Москве начался Стрелецкий бунт.

Царь Фёдор III Алексеевич умер в апреле 1682 года, не оставил прямого наследника. Престол должен был перейти к одному из его братьев: 16-летнему Ивану или 10-летнему Петру. Царём был провозглашён Пётр, что вызвало недовольство стрельцов.

25 мая был распространён ложный слух, что царевич Иван V задушен и стрельцы со знамёнами и пушками двинулись к царскому дворцу. Там их встретили бояре и патриарх Иоким, которые вывели Ивана и Петра. Но это никак не повлияло на бунтующих.

Под давлением стрельцов 2 июня Земской собор был вынужден утвердить Ивана V «старшим» царем, а Петра — его соправителем. Фактически же управлять страной на правах регента над несовершеннолетними царями стала царевна Софья.

151 год назад (1869) в Вене открылся Оперный театр (ныне Венская государственная опера).

Оперная труппа появилась в Вене в середине XVII века. Первоначально спектакли ставились в дворцовых театрах «Хофбург», «Шёнбрунн», «Кернтнертортеатер» и «Бургтеатр». В 1869 году по проекту архитекторов Августа Зикарда фон Зикардсбурга и Эдуарда ван дер Нюлля для труппы было построено специальное здание.

25 мая 1869 года в присутствии императорской четы Франца Иосифа и Елизаветы состоялось торжественное открытие здания Придворного оперного театра. До 1918 года театр находился под покровительством Габсбургов, а в 1938 году он получил современное название.

Сегодня Венская государственная опера — один из крупнейших оперных центров мира. На его сцене ставятся оперные и балетные постановки, исполняются симфонические произведения. Здесь проходит всемирно известный Венский оперный бал.

Источник: ПГ