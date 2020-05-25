Закрытые молодёжные вечеринки несмотря на самоизоляцию проходят в Бердске
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Закрытые молодёжные вечеринки несмотря на самоизоляцию проходят в Бердске

12:53:555/25/2020
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Тем временем СКР в Новосибирске выясняет подробности массовых молодёжных мероприятий, прошедших в минувшую субботу в областном центре на площади Ленина и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг».

По данным СМИ, как сообщают в Следственном комитете, на площади Ленина принимало участие более 300 человек.

— В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции, — сообщают в СКР. — Следственное управление предупреждает жителей города и области, что за нарушение самоизоляции предусмотрена административная, а при определенных обстоятельствах и уголовная ответственность.

На вечеринке на площади Ленина 23 мая побывали и бердчане. На условиях анонимности один из них поделился впечатлениями от увиденного.

— Был проездом, случайно заехали ненадолго. Особо не расскажу ничего, — рассказывает Иван . — Постояли с друзьями, подрыгались минут двадцать да рванули дальше по своим делам.

По словам Ивана, подобные закрытые вечеринки проходят и в Бердске.

— В одной из бердских школ актовый зал всегда открыт. Сейчас подобные мероприятия пользуются спросом.

— Как думаешь, на последний звонок молодёжь соберётся? И соблюдает ли народ при подобных «шоу» социальную дистанцию?

— Никто ничего не соблюдает. Последний звонок, думаю, отменят или перенесут. Скорее — первое. В школе тусим с друзьями. Народу бывает по-разному — от 20 человек и больше. На площади Ленина было гораздо больше 50-ти человек, как заявляют полицейские.

Источник: svidetel24.info

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