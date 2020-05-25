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Отправил на пустырь пугать лягушек жителей с ночной тусовки в центре Новосибирска в коронавирус губернатор Травников

22:00 25.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Травников поручил жестко наказать хулиганов и хочет знать, кто из них в ближайшее время может оказаться на койках в COVID-госпитале.

Отправил на пустырь пугать лягушек жителей с ночной тусовки в центре Новосибирска в коронавирус губернатор Травников
Глава региона обратился к представителю МВД

Две ночи подряд новосибирцы устраивали массовые дискотеки на площади Ленина. Первое скопление танцующих людей на площади Ленина обнаружил Тимур Ханов ближе к полуночи пятницы, 22 мая. Ситуация повторилась и на следующий день. Полицейские установили личности организаторов танцев, а сегодня, 25 мая, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников довольно жёстко отреагировал на действия полиции.

Глава региона обратился к представителю МВД — Юрию Золотову, после того, как тот отчитался по оперативной обстановке в регионе, с жёстким требованием навести порядок в Новосибирске.

«То, что мы увидели – это вызывающие факты. Мало того, что они о собственном здоровье не думают и не заботятся, ещё и создают неудобства для жителей города. После того, как они устроили тут ночную вечеринку – граждане стали звонить в мэрию, в правительство региона с просьбой как-то отреагировать. Причём, отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь, — подчеркнул губернатор Андрей Травников. — Пусть они собираются на пустыре, где они смогут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации лучше даже под наблюдением санитарного врача, чтобы мы знали, кто из них в ближайшее время может оказаться на койках в COVID-госпитале».

Представитель МВД Юрий Золотов принял приказ о наведении порядка и обещал, что больше такого не повторится. А вот мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём докладе обвинил в создавшейся ситуацию ещё и предпринимателей из кафетерия в Центральной гостинице, где продают кофе.
Напомним, в обстоятельствах массовых танцев на площади Ленина сейчас разбираются и следователи. Если проверка подтвердит факты нарушений со стороны должностных лиц, то в Новосибирской области впервые будетсоздан судебный прецедент по статье 236, которая добавлена в Уголовный кодекс РФ буквально первого апреля 2020 года. Её максимальная санкция – два года лишения свободы.

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 25 мая 2020 15:18
НВР:
Блатной жаргон от власти,это справедливо.Также как и дядя Вова говорил- мочить в сартире.
Аноним, 25 мая 2020 16:27
Всё справедливо. Оборзевших мажоров надо ставить на место. Новосибирская групповая версия мары_багдасарян.
Николай, 25 мая 2020 16:58
Руководители такого уровня должны воздерживаться от эмоционального запугивания, объяснения нарушений этим гражданам, психовать, чтобы не выглядеть смешным, не уверенным в правоте своих решений. Наказание должно быть неотвратимо принцип дисциплины. Молча определить виновных, подвести под статью ("действия общественно опасные") и жёстко наказать. Объявить в СМИ. Задачи полиции надо ставить не в СМИ, а вызвать к себе руководителей ведомства, чтобы публично не показывать, что полиция не справляется или не поддерживает губернатора.
Аноним, 25 мая 2020 21:27
Губернатору бы в инфекционку 11 съездить и посмотреть в каких условиях люди лечатся, а не танцоров пугать!

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