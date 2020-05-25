Отправил на пустырь пугать лягушек жителей с ночной тусовки в центре Новосибирска в коронавирус губернатор Травников

Травников поручил жестко наказать хулиганов и хочет знать, кто из них в ближайшее время может оказаться на койках в COVID-госпитале.

Глава региона обратился к представителю МВД

Две ночи подряд новосибирцы устраивали массовые дискотеки на площади Ленина. Первое скопление танцующих людей на площади Ленина обнаружил Тимур Ханов ближе к полуночи пятницы, 22 мая. Ситуация повторилась и на следующий день. Полицейские установили личности организаторов танцев, а сегодня, 25 мая, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников довольно жёстко отреагировал на действия полиции.

Глава региона обратился к представителю МВД — Юрию Золотову, после того, как тот отчитался по оперативной обстановке в регионе, с жёстким требованием навести порядок в Новосибирске.

«То, что мы увидели – это вызывающие факты. Мало того, что они о собственном здоровье не думают и не заботятся, ещё и создают неудобства для жителей города. После того, как они устроили тут ночную вечеринку – граждане стали звонить в мэрию, в правительство региона с просьбой как-то отреагировать. Причём, отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь, — подчеркнул губернатор Андрей Травников. — Пусть они собираются на пустыре, где они смогут помешать только лягушкам. А в сегодняшней ситуации лучше даже под наблюдением санитарного врача, чтобы мы знали, кто из них в ближайшее время может оказаться на койках в COVID-госпитале».

Представитель МВД Юрий Золотов принял приказ о наведении порядка и обещал, что больше такого не повторится. А вот мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём докладе обвинил в создавшейся ситуацию ещё и предпринимателей из кафетерия в Центральной гостинице, где продают кофе.

Напомним, в обстоятельствах массовых танцев на площади Ленина сейчас разбираются и следователи. Если проверка подтвердит факты нарушений со стороны должностных лиц, то в Новосибирской области впервые будетсоздан судебный прецедент по статье 236, которая добавлена в Уголовный кодекс РФ буквально первого апреля 2020 года. Её максимальная санкция – два года лишения свободы.