Когда коронавирус уйдет из России, предсказал Лео Бокерия

Пи этом 24 мая глава Роспотребнадзора сказала, что пока рано «впадать в эйфорию», ослабление ограничительных мер должно проходить постепенно. Пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

Коронавирус вызывает патологии не совместимые с жизнью

Победа над COVID-19 в России может быть одержана до осени. Такой прогноз дал в интервью РИА Новости президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — сказал он.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что больше половины российских регионов готовы к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу.

Она отметила, что ситуация в России стабилизировалась, прогноз и перспективы изменений «стабильны и благополучны».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что пока рано «впадать в эйфорию», ослабление ограничительных мер должно проходить постепенно. По словам Поповой, число летальных исходов от COVID-19 еще может увеличиться, так как пик смертности во время эпидемии наступает позже пика заболеваемости.

Источник: radiosputnik.ria.ru