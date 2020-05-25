В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
Уважаемые гости Бердский косы, если у вас есть силы принести продукты, то, пожалуйста, найдите силы унести с собой все, что осталось от вашего пикника.
Фото: если у вас есть силы принести на Бердскую косу продукты — унесите с собой последствия пикника
16:27 25.05.2020
Если у вас есть силы принести продукты, то, пожалуйста, найдите силы унести с собой все, что осталось от вашего пикника.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
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