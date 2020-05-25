Фото: если у вас есть силы принести на Бердскую косу продукты — унесите с собой последствия пикника

Если у вас есть силы принести продукты, то, пожалуйста, найдите силы унести с собой все, что осталось от вашего пикника.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Уважаемые гости Бердский косы, если у вас есть силы принести продукты, то, пожалуйста, найдите силы унести с собой все, что осталось от вашего пикника.

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