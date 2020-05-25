Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID-19 в Новосибирске

Об обстановке в 11 больнице рассказала нам наша подписчица. Вот что она пишет:

«Здравствуйте. Хотела бы остаться анонимной. Прошу выпустить статью. Я бы хотела рассказать о том, как в действительности обстоят дела в инфекционных больницах, а в частности в 11 больнице, в которой сейчас нахожусь. Везде в СМИ твердят, что все хорошо, не критично, свободные места есть.

Начну с того, что 11 больница и ей подобные только усугубляют ситуацию с ковид ввиду долгой готовности тестов. Я попала сюда 1 числа из второй скорой с пневмонией левосторонней одного сегмента лёгкого, у меня взяли текст на ковид и положили в палату из 6 человек. 4 мая пришел отрицательный тест и меня перевели в пульмонологию 2 скорой. В этот же день позже я узнала, что у трёх соседок тест ковид пришел положительный. С третьей попытки мне все таки удалось уговорить доктора взять у меня повторный тест на ковид, 14 числа он приходит положительный и меня возвращают в 11 больницу. Только 18 числа мне делают повторное КТ и говорят о том что поражено уже по 4 сегмента в обоих лёгких.

Теперь о нахождении в 11 больнице.

Первые 4 дня отсутствовали таблетки, рекомендованные для лечения ковид, потом пришел калидавир, а имард (от малярии) до сих пор отсутствует и будет ли он в принципе не известно. Врачи здесь знают только стандартную схему лечения, на дополнительные вопросы ответов не знают, квалификация специалистов отсутствует. Персонала катастрофически не хватает. На 100 человек, находящихся на этаже две медсестры, один-два врача, санитарка вообще одна на несколько этажей. мы находимся в условиях полной антисанитарии ввиду того, что со вчерашнего утра никто не убирал ни в туалетах, ни в палатах. Что ещё можно здесь подцепить одному богу известно. Больница переполнена, люди лежат в коридорах. Со мной в палате на 3 человека лежат две лежачие бабули, которым даже не приходят мерить температуру тем более кормить. Врач приходил раз в день, мерит сатурацию и молча уходит. Про контроль показателей крови вообще молчу (уже 10 дней прошло, я даже просила врача взять кровь, но мне было отказано). Спасибо парню, который исправно приходит менять подгузники.

В итоге я вынуждена поить и кормить несчастных бабушек, которые даже не понимают, что происходит. Уже два часа я жду врача, которого нет, а одной из бабуль все тяжелей дышать. В подтверждение фото. А в СМИ по докладам все прекрасно! На первом фото закуток коридора.»