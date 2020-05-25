25.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID-19 в Новосибирске

17:43 25.05.2020 Фото: vk.com/incident_nsk
7 5

Первый тест у женщины пришел отрицательный. В этот же день она узнала, что у трёх соседок анализ пришел положительный. Ей удалось уговорить доктора взять у повторный тест на ковид. 14 числа он пришел положительный и ее вернули в больницу №11.

Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID 19 в Новосибирске

Обстановку в инфекционной больнице №11 Новосибирска показала на фото пациентка

Об обстановке в 11 больнице рассказала нам наша подписчица. Вот что она пишет:

«Здравствуйте. Хотела бы остаться анонимной. Прошу выпустить статью. Я бы хотела рассказать о том, как в действительности обстоят дела в инфекционных больницах, а в частности в 11 больнице, в которой сейчас нахожусь. Везде в СМИ твердят, что все хорошо, не критично, свободные места есть.

Начну с того, что 11 больница и ей подобные только усугубляют ситуацию с ковид ввиду долгой готовности тестов. Я попала сюда 1 числа из второй скорой с пневмонией левосторонней одного сегмента лёгкого, у меня взяли текст на ковид и положили в палату из 6 человек. 4 мая пришел отрицательный тест и меня перевели в пульмонологию 2 скорой. В этот же день позже я узнала, что у трёх соседок тест ковид пришел положительный. С третьей попытки мне все таки удалось уговорить доктора взять у меня повторный тест на ковид, 14 числа он приходит положительный и меня возвращают в 11 больницу. Только 18 числа мне делают повторное КТ и говорят о том что поражено уже по 4 сегмента в обоих лёгких.

Теперь о нахождении в 11 больнице.

Первые 4 дня отсутствовали таблетки, рекомендованные для лечения ковид, потом пришел калидавир, а имард (от малярии) до сих пор отсутствует и будет ли он в принципе не известно. Врачи здесь знают только стандартную схему лечения, на дополнительные вопросы ответов не знают, квалификация специалистов отсутствует. Персонала катастрофически не хватает. На 100 человек, находящихся на этаже две медсестры, один-два врача, санитарка вообще одна на несколько этажей. мы находимся в условиях полной антисанитарии ввиду того, что со вчерашнего утра никто не убирал ни в туалетах, ни в палатах. Что ещё можно здесь подцепить одному богу известно. Больница переполнена, люди лежат в коридорах. Со мной в палате на 3 человека лежат две лежачие бабули, которым даже не приходят мерить температуру тем более кормить. Врач приходил раз в день, мерит сатурацию и молча уходит. Про контроль показателей крови вообще молчу (уже 10 дней прошло, я даже просила врача взять кровь, но мне было отказано). Спасибо парню, который исправно приходит менять подгузники.

В итоге я вынуждена поить и кормить несчастных бабушек, которые даже не понимают, что происходит. Уже два часа я жду врача, которого нет, а одной из бабуль все тяжелей дышать. В подтверждение фото. А в СМИ по докладам все прекрасно! На первом фото закуток коридора.»

Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID 19 в Новосибирске
Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID 19 в Новосибирске
Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID 19 в Новосибирске
Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID 19 в Новосибирске
Полные мусором туалеты и забитые палаты на фото опубликовала в соцсетях пациентка из госпиталя для больных COVID 19 в Новосибирске
Мнение читателей
0
4
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам обстановка?

Аноним, 25 мая 2020 17:54
ну эта обстановка зависит от пациентов.Уронил бумажку-подними.Обосрал унитаз-убери за собой.Засранки
Аноним, 25 мая 2020 18:24
Может и лечить себя самим предложите? Вообще-то медицину мы тоже оплачиваем, и почему пациент должен туалеты убирать? Для этого должны быть санитарки, которые заработную плату получают. Сколько - это уже другой вопрос. Хватит того, что зачастую люди в больницу со своим постельным бельем приезжают, и лекарства покупают. А наше правительство все оптимизацией занимается. Это позор!
Аноним, 25 мая 2020 18:34
НВР:
Ужас!
Аноним, 25 мая 2020 18:45
Ужас, что такое в больнице творится, показывают Москву там все отлично, надо чтобы наверно посетил министр здравоохранения и наш губернатор. Президент же в Москве бывает в больнице. Просто позор нашему министру здравоохранения за такую организацию работы. Очень жаль больных. И все продолжают утверждать, что ситуация под контролем!!!
Аноним, 25 мая 2020 18:53
НВР: Жесть, хуже этого я еще не видела. Там и мыши заведутся с тараканами скоро. В прямом смысле срач. Ужас. Отправьте это Путину пожалуйста или по 1 каналу покажите. Пусть узнают о реальной обстановке, а не красивые картинки из Москвы показывают
галина, 25 мая 2020 19:07
Так немного-то надо за собой убирать самим! Сама лежала в больнице и всегда наблюдала картину - зашла женщина в туалет и как там у неё получилось всё - неважно! как получилось - так и оставила всё! Ну разве так можно?? За каждой должна санитарка с тряпкой бежать что ли?
Аноним, 25 мая 2020 19:25
Просто ужас, отправить надо Травников и показать по первому все безобразие!!! Понятно не хватает врачей, но санитарки где? В таком бардаке выздоровление просто чудо будет. Где наш минздрав? Кто за это всё отвечает? Вопрос губернатору.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мертвой нашли пропавшую 4-летнюю девочку в Мурманской области. На видео СК показал место убийства
20:15 25-05-2020
Мертвой нашли пропавшую 4-летнюю девочку в Мурманской области. На видео СК показал место убийства
Испытали на себе вакцину от COVID-19 ученые центра Гамалеи и нашли антитела
20:03 25-05-2020
Испытали на себе вакцину от COVID-19 ученые центра Гамалеи и нашли антитела
Надоела самоизоляция россиянам: на последнем месте из 15 городов-миллионников по дисциплине находится Новосибирск 1
19:45 25-05-2020
Надоела самоизоляция россиянам: на последнем месте из 15 городов-миллионников по дисциплине находится Новосибирск
Запретил ввозить бензин в Россию кабмин до 1 октября
19:33 25-05-2020
Запретил ввозить бензин в Россию кабмин до 1 октября
Застряла голова: Рыдал 2-летний мальчик в "капкане" забора. Спасателям пришлось разжимать прутья в Новосибирской области
19:21 25-05-2020
Застряла голова: Рыдал 2-летний мальчик в
Отказаться от поездок за границу попросил россиян премьер Мишустин из-за коронавируса 1
19:11 25-05-2020
Отказаться от поездок за границу попросил россиян премьер Мишустин из-за коронавируса
БердскХолод после аномальной жары надвигается на Сибирь. Шквалистый ветер с грозой обрушится на Бердск
19:02 25-05-2020
Холод после аномальной жары надвигается на Сибирь. Шквалистый ветер с грозой обрушится на Бердск
Жуткий рост COVID-19 в Сибири. Сразу 1000 вахтовиков заразились коронавирусом в Красноярском крае
18:41 25-05-2020
Жуткий рост COVID-19 в Сибири. Сразу 1000 вахтовиков заразились коронавирусом в Красноярском крае
Накажут за антисанитарию "Дядю Денера" и магазин "Светофор" в Новосибирске. В коронавирус уже заплатили 3,8 млн рублей штрафов
18:25 25-05-2020
Накажут за антисанитарию
Опустилась на 3 место по зараженным COVID-19 Россия среди стран мира. Лидирует Бразилия
18:22 25-05-2020
Опустилась на 3 место по зараженным COVID-19 Россия среди стран мира. Лидирует Бразилия