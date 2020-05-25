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Застряла голова: Рыдал 2-летний мальчик в «капкане» забора. Спасателям пришлось разжимать прутья в Новосибирской области

19:21 25.05.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Рядом с пострадавшим находилось еще двое испуганных детей — старший 11-летний брат и 4-летняя сестра, и трое взрослых — растерянных случайных прохожих. На помощь ребенку пришла сотрудник МЧС Юлия Стрельцова.

Застряла голова: Рыдал 2 летний мальчик в капкане забора. Спасателям пришлось разжимать прутья в Новосибирской области
Юлия Стрельцова всячески помогала и не отходила от двухлетнего Сережи, который стойко переносил весь процесс спасения

В городе Куйбышев Новосибирской области главный госинспектор по пожарному надзору Куйбышевского и Северного районов капитан внутренней службы Юлия Стрельцова, случайно заметив попавшего в беду ребенка, оперативно отреагировала и вызвала спасателей.

22 мая 2020 года сотрудница МЧС России Юлия Стрельцова, проезжая по служебной необходимости по улице Бородина, обратила внимание на столпившихся возле продуктового магазина людей. Инспектор остановилась и увидела, что двухлетний малыш протиснул голову между прутьями металлического забора и оказался в западне. Рядом с пострадавшим находилось еще двое испуганных детей — старший одиннадцатилетний брат и четырехлетняя сестра, и трое взрослых — растерянных случайных прохожих.

«Как выяснилось, спасателей никто не вызывал! На вопрос давно ли вы тут находитесь, испуганный старший брат только кивнул головой, не поднимая глаз наполненных слезами. Я незамедлительно вызвала спасателей и осталась успокоить и поддержать детей», — рассказала капитан Стрельцова.

Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место происшествия и приступили к спасению. Для освобождения малыша пришлось применить ручной гидравлический разжимной инструмент. При этом специалисты с помощью одеяла полностью оградили ребенка от травмирования. Все это время Юлия Стрельцова всячески помогала и не отходила от двухлетнего Сережи, который стойко переносил весь процесс спасения и почти не плакал. После освобождения улыбающийся ребенок был передан старшему брату.

Как скромно призналась Юлия, в экстренной ситуации ей помогли медицинское образование и навыки оказания допсихологической поддержки, а также знания, полученные на курсах первоначальной подготовки спасателей.

Внимательный инспектор давно знакома с этой многодетной семьей. В марте 2019 года в частном доме, где они проживают, произошло задымление от топящейся печи. Тогда трагедии удалось избежать благодаря сработавшему пожарному извещателю. При последнем происшествии, дети находились без присмотра взрослых и самостоятельно несколько раз за день прибегали в магазин за сладостями.

По факту случившегося специалисты МЧС России проинформировали местный отдел опеки и попечительства, а также комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Куйбышевского района.

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