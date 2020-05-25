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Путин разрешил получать ОСАГО без техосмотра и уточнил тарифы

21:01 25.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Закон сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Теперь на сайтах страховщиков разместят калькуляторы для расчета выплат. Также учитывается текущая ситуация с коронавирусом.

Путин разрешил получать ОСАГО без техосмотра и уточнил тарифы
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 25 мая.

До принятия закона система тарификации ОСАГО не позволяла страховщикам предоставлять страхователям скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения правил дорожного движения и других факторов. Также нельзя было прекратить практику субсидирования одних категорий страхователей другими.

Новый закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО на основе рыночных принципов и конкуренции.

Страховщиков наделили правом самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов страхования в пределах их максимальных и минимальных значений, которые регулирует Банк России. При этом они смогут учитывать личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством.

Закон сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Теперь на сайтах страховщиков разместят калькуляторы для расчета страховой премии.

Коэффициенты страховых тарифов устанавливает ЦБ в зависимости от ряда критериев. Также учитывается текущая ситуация с коронавирусом.

С 1 марта по 30 сентября этого года при покупке полиса без диагностической карты страхователь будет обязан представить ее позже. Если он не сделает этого, страховщик сможет в случае ДТП взыскать с владельца машины полную компенсацию, выплаченную потерпевшему.

Потерпевшие автовладельцы должны будут сообщать в страховую подробности проведения независимой технической экспертизы.

Госдума приняла закон о реформе полиса ОСАГО в третьем чтении 13 мая.

В конце апреля в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что средняя цена полиса ОСАГО в первом квартале этого года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,1% — с 5544 до 5482 рублей.

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