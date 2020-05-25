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Голую убитую 22-летнюю кубинку нашли возле мусорного бака в Москве. Ее угрожали расчленить

22:27 25.05.2020 Фото: facebook
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На видео сняли место, где нашли труп чернокожей дивы. Подруга убитой сообщила, что ей приходили смс-сообщения, в которых от нее требовали денег. Также с телефона самой кубинки ей также поступали ее снимки в обнаженном виде и сообщение с требованием заплатить.

Голую убитую 22 летнюю кубинку нашли возле мусорного бака в Москве. Ее угрожали расчленить
Убитая в Москве кубинка любила выкладывать в Сети откровенные фото

Стали известны подробности громкой истории с убитой уроженкой Кубы в Москве, тело которой обнаружили ночью рядом с мусорным контейнером на Кастанаевской улице.

Подруга убитой Лаурен Моралис Фернанды сообщила в полицию о том, что кубинка вместе еще с одной знакомой ушла и не вернулась. При этом ее подруга сообщила, что ей приходили смс-сообщения, в которых от нее требовали денег. Также с телефона самой кубинки ей также поступали ее снимки в обнаженном виде и сообщение с требованием денег.

Злоумышленник сообщал, что в противном случае кубинке будут отрезать части тела.

Девушка обратилась в полицию после этих сообщений.

Ее тело ранее обнаружили возле мусорного бака на Кастанаевской улице. Она лежала полностью голой. При ней был только ее паспорт. Сейчас правоохранители склоняются к тому, что ее могли удушить, после чего преступник решил избавиться от тела.

В Сети обсуждают фото убитой 22-летней уроженки Кубы Лаурен Моралис Фернанды, найденной убитой в Москве.

Девушка очень любила фотографироваться, поэтому в Facebook осталось очень много ее снимков. На некоторых она предстала перед камерой в довольно откровенных позах и в купальнике.

Судя по всему, девушка занималась модельным бизнесом.

Известно, что был задержан мужчина, который может быть причастен к убийству кубинки. РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия.

Видео с места обнаружения тела голой кубинки в Москве

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