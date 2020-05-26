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Лунный календарь посева и пересадки на 25 — 26 мая: Луна в знаке рак, всё посеянное в этот период всходит медленно

10:39 26.05.2020 Фото: pxhere.com
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В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Лунный календарь посева и пересадки на 25 — 26 мая: Луна в знаке рак, всё посеянное в этот период всходит медленно

Луна находится в фазе Растущая Луна

Характеристики Луны на 25 мая 2020 года

На дату 25.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 4 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋Процент освещенности Луны составляет 7%. Восход Луны в 05:45, а закат в 23:49.

Хронология лунных дней

  • 3 лунный день c 05:07 24.05.2020 по 05:45 25.05.2020
  • 4 лунный день c 05:45 25.05.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 25 мая 2020

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке Рак. самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут.

Благоприятно в раке:

  • замачивание семян;
  • посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
  • посев и посадка декоративно-лиственных растений;
  • рыхление, полив, прививки;
  • подкормки минеральная и органическая корневая;
  • закладка компоста;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • уборка вершков на длительное хранение;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:

  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
  • укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).
Не благоприятно в раке:

  • посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
  • применение ядохимикатов;
  • уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
  • выпечка;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.

4 лунный день (+)

25 мая 2020 года в 12:00 — 4 лунный день. соки и вода поднимаются вверх, что ускоряет набухание семян растений и способствует их прорастанию, а также способствует активному росту побегов.

Четвертый лунный день благоприятен для энергичной работы в огороде и саду.

Рекомендуется в 4 лунный день:

  • сажать, сеять и пересаживать;
  • вносить прикормки;
  • заготавливать черенки, прививать;
  • поливать, причем очень обильно. Также это относится и к компостным кучам;
  • собирать плоды, особенно тех, которые растут над поверхностью.
Не рекомендуется в 4 лунный день:

  • обрезка растений.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:

  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.
На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Влияние дня недели (±)

День недели — понедельник, этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи — с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

26 мая 2020 года в 12:00 — 5 лунный день. продолжается динамичный рост растений, жизненная сила передается от корней к стеблю, а затем листьям и плодам.

Рекомендуется в 5 лунный день:

  • сажать и пересаживать, т.к. корни преимущественно насыщены питательными веществами;
  • высаживать рассаду, она будет лучше принимается;
  • прививать, поливать и подкармливать под корень, потому что корневая система растений скорее вбирает и удерживает влагу;
  • пасынкование, прищипка и обрезка растений;

А также можно собирать урожай, но только тех культур, у которых пригодна в пищу надземная часть (перец, кабачки, фрукты, зелень, томаты и др.).

Не рекомендуется в 5 лунный день:

  • пересаживать плодовые растения и кустарник;
  • проводить обрезку плодовых деревьев и кустарников.

Влияние дня недели (+)

День недели — вторник, этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!

Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.

Источник: Мир космоса

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