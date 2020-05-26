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Мы не роботы: Провести настоящий последний звонок умоляют на видео Андрея Травникова и Евгения Шестернина выпускники школы №3 Бердска

13:30 26.05.2020, Марина Волкова Фото: стоп-кадр с видео
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Ребята просят просто сказать «да», не указывая на конкретную дату проведения последнего звонка. «Мы просим дать нам возможность услышать наш последний звонок. Дать нам возможность, сесть в последний раз за парту».

Мы не роботы: Провести настоящий последний звонок умоляют на видео Андрея Травникова и Евгения Шестернина выпускники школы №3 Бердска
Полина Климова рассказала о реакции ее родителей на видеообращение

Выпускники школы №3 «Пеликан» Бердска записали видеообращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, мэру Бердска Евгению Шестернину, министру образования Сергею Федорчуку и начальнику управления образования Бердска Жанне Тузовой с просьбой не отменять последний звонок, а перенести его. Обращение выпускников появилось в сети 23 мая 2020 года.

— Мы выпускники школы «Пеликан» 2020 года. К сожалению, мы попали в ситуацию неясности и несправедливости. Мы понимаем, что все испугались, столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией. За 11 лет обучения школа стала нашим домом. И вдруг в этот дом запретили ходить. Это грустно. Нас просили сидеть дома, мы сидели. Вы нас просили учиться, не выходя из дома, мы сидели за компьютерами. Если про ЕГЭ нам хоть что-то говорят, называют конкретные даты, то вопросы проведения выпускного вечера не поднимаются, а последний звонок предложили провести в режиме онлайн. Но ведь мы не роботы! Чтобы проводить последний школьный звонок, который мы ждали 11 лет. Если голосование за Конституцию могут перенести, а многие уже имеют право голоса, то можете перенести и последний звонок, — говорят десятки голосов на видео.

Школьники попросили просто сказать «Да», не утверждая о конкретном месяце прощания со школой.

— Пусть это не будет май, июнь или июль. Просто скажите нам «да»! Мы просим дать нам возможность услышать наш последний звонок. Дать нам возможность, сесть в последний раз за парту, — умоляют экс-ученики.

Выпускники школы «Пеликан» просят дать им возможность сказать спасибо учителям за их труд и терпение.
— А что мы будем помнить? Как мы сидели возле компьютеров и не испытывали эти эмоции? Мы стали одной большой семьей. Но мы не готовы так рано прощаться, тем более онлайн. Мы хотим поставить точку, — обращаются к чиновникам школьники Бердска.

Сегодня, 25 мая, выпускница Полина Климова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», на какую реакцию со стороны власти надеются ребята.

— Мы понимаем, что такое COVID-19 и осознаём все последствия, именно поэтому мы обратились к руководителям, так как они имеют полную информацию о вирусе и могут принять правильное и взвешенное решение. Если такой возможности не будет, мы не расстроимся, ведь в онлайн последнем звонке тоже можно найти положительные моменты. Такое точно не забудешь! Родители поддержали нас. Моя мама до последнего не знала про данное обращение. Когда она его увидела, то сразу же заплакала.

Стоит отметить, что ребята записали видеоролик в условиях самоизоляции из дома. Идея создания ролика была совместной с одноклассниками, рассказала одна из героинь ролика Полина Климова «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, всероссийская акция «Последний звонок — 2020» в поддержку выпускников школ пройдет в понедельник. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В этом году 11 класс оканчивают почти 692 тыс. российских школьников. Совместно с Международной ассоциацией студенческого телевидения и Российским движением школьников министерство организует масштабный онлайн-марафон в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Старт ему 25 мая в 10:00 мск даст министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который выступит с поздравлением и расскажет о своих школьных годах. Планируется, что цепочку выступлений и поздравлений подхватят педагоги и учащиеся со всей России.

Авторы видео выпускники школы №3 Бердска

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От редакции

Проведут последний звонок позже?

Grey, 25 мая 2020 13:35
Очень трогательное и разумное обращение. Полностью поддерживаю детей!
Аноним, 25 мая 2020 13:46
НВР:
Нет. Зачем холопам это
Аноним, 25 мая 2020 14:43
Бред какой! Неужели взрослые не могли объяснить своим детям всю опасность этого мероприятия? Да, все об этом мероприятии забудут через месяц в лучшем случае, а может и быстрее, потому что впереди у каждого своя жизнь! Понятно, хочется на камеру поплакать, наряды свои показать, но здравый смысл то должен преобладает или нет?
Ёла, 25 мая 2020 15:22
Ну если вся жизнь для кого-то - это поспать, пожрать, пос...ть и денег заработать, то, конечно, все, что в эту программу не вписывается - не продиктовано здравым смыслом и ничего не стоит. Какие там человеческие чувства, эмоции, привязанности, о чем вы...
Аноним, 25 мая 2020 15:32
Все же знают зачем был последний звонок и как это называлось тоже не секрет-День пьяных белых бантиков
Аноним, 25 мая 2020 16:11
Селфи, понты, слёзы, сопли, пьяные белые банты, дружеский секас.
Raven, 25 мая 2020 16:23
Ну хоть ночью спокойно поспать можно будет. А то, как выпускной, так всю ночь орут пьяные в драбадан выпускники
аноним, 25 мая 2020 16:40
Вот оно нынешнее поколение....одни хотелки! Вот хоооочу, и всё! А потом хоть потоп!
Аноним, 25 мая 2020 19:42
Какой интерес в последнем звонке? Напиться? Никогда не понимал и не участвовал в этом ни в школе, ни в университете.
Аноним, 25 мая 2020 21:35
Скоро вы узнаете, что вы намного дешевле роботов.
Гость, 26 мая 2020 04:46
Сама расплакалась. Так трогательно. Надеюсь детей услышат.
Аноним, 26 мая 2020 08:31
Тут с поездками на море всех кинули, а им последний звонок подавай
Аноним, 26 мая 2020 12:43
У кого-то в этой стране есть деньги на поезду к морю?
Аноним, 26 мая 2020 08:59
Хочут последний звонок?
Он действительно может стать последним при такой ситуации в стране.
"По ком звонит колокол...."(с)
Аноним, 26 мая 2020 12:32
А спинку вареньем не намазать?

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