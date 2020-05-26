Особенная новинка от Mercedes-Benz засветилась на фото в сети

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.

Новый S-Class получит полностью пересмотренный интерьер

Недавние шпионские фотографии нового Mercedes-Benz S-Class W223 нашли подтверждение на тизере. Mercedes-Benz показал переднюю часть флагманского седана, на которой можно увидеть оптику, детали переднего бампера и дизайн колесных дисков.

Никаких подробностей о машине автопроизводитель не привел, однако глава концерна Daimler Ола Каллениус на онлайн-конференции Meet Mercedes Digital назвал новинку «особенной» и отметил ее «спокойный и тихий ход».

Новый S-Class получит полностью пересмотренный интерьер, где два уже привычных горизонтальных дисплея уступят место отдельному широкоформатному экрану панели приборов и огромному планшету мультимедийного комплекса. Также появится новый руль с двойными «спицами», а задним пассажирам достанется сразу три функциональных панели – два дисплея на спинках передних кресел и один в подлокотнике, с которого, как и прежде, можно будет управлять климатом и мультимедией.

Технические характеристики и оснащение седана пока не раскрыты, но очевидно, что ему достанется целая «россыпь» передовых электронных помощников, в том числе долгожданный автопилот третьего уровня и усовершенствованная система контроля слепых зон от обновленного E-Class.

Премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается во второй половине 2020 года. В Россию седан в 223-м кузове доберется примерно через год.

Источник: avtonovostidnya