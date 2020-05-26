Рейсовый автобус №6 БАТП попал в аварию на въезде в Бердск

С причинами ДТП разбираются сотрудники второго полка ГИБДД.
С причинами ДТП разбираются сотрудники второго полка ГИБДД.
ДТП с участием общественного транспорта произошло на перекрёстке улиц Барнаульская и Промышленная 25 мая. Столкнулись рейсовый автобус шестого маршрута, принадлежащий бердскому автотранспортному предприятию, и легковой автомобиль Suzuki Swift.
Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, машины ехали параллельными курсами со стороны Искитима и не поделили въездную полосу в Бердск у путепровода.
— «Сузуки» въезжал в неё из правого ряда, автобус – с левого, — передаёт слова водителя пассажирского транспорта аварийный комиссар. – При этом водитель автобуса считает, что иномарка подрезала его, а водитель «Сузуки» так не считает, утверждая, что автобус попросту «догнал» его авто.
В результате недолгого обсуждения участники ДТП, по словам аваркома, решили доверить разбор их полёта сотрудникам Госавтоинспекции.
Остаётся добавить, что происшествие обошлось без пострадавших.