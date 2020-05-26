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Майская аномалия: Град, грозы, штормовой ветер с перепадами температуры до +33°C обещают синоптики в Бердске и по области 26 мая

08:51 26.05.2020 Фото: pexels.com
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Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20-25 м/с.

Майская аномалия: Град, грозы, штормовой ветер с перепадами температуры до +33°C обещают синоптики в Бердске и по области 26 мая
Дождь и град с жарой обещают синоптики в конце мая в Бердске

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: по данным «Западно — Сибирское УГМС» во второй половине дня 26 мая с сохранением в ночь 27 мая ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град, усиление ветра 10-15 м/с, местами порывы до 20-25 м/с. Похолодание. 26-29 мая местами сохранится высокая (4 класса) и чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

Увеличивается риск возникновения аварий на объектах ТЭК и ЖКХ (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений). Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров (источник возможных ЧС – высокий и чрезвычайно высокий класс пожарной опасности).

Метеорологическая обстановка: по данным «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по востоку местами кратковременные дожди, грозы, днем местами кратковременные дожди, ливни, грозы, град. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°C, днем +28, +33°C, местами +20, 25°C.

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