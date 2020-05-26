Победу в межрегиональном конкурсе завоевал бердский театр &#171;В Главных Ролях&#187;
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Победу в межрегиональном конкурсе завоевал бердский театр &#171;В Главных Ролях&#187;

8:44:225/26/2020
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25 мая были подведены итоги Межрегионального конкурса детских театральных коллективов и театров для детей «Ворона и лисица».

Молодежный музыкальный театр «В Главных Ролях» и его режиссёр Роман Мотылюк получили Гран-при конкурса, проводимого Новосибирским государственным областным Домом народного творчества. Музыкальному театру юного актёра «Первая роль» достался диплом лауреата 1 степени и победа в номинации «Лучший актёрский ансамбль».

Кроме этого наградой за лучшие костюмы был отмечен спектакль «Дочь солнца, или Счастья много не бывает», а Софья Бейда, блистательно сыгравшая в нём корову Зорьку, победила в номинации «Лучшая женская роль».

Роман Мотылюк рассказал сайту «Свидетель», как его театрам удаётся работать в режиме самоизоляции и создавать успешные творческие проекты.

Источник: svidetel24.info

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