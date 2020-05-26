25 мая были подведены итоги Межрегионального конкурса детских театральных коллективов и театров для детей «Ворона и лисица».
25 мая были подведены итоги Межрегионального конкурса детских театральных коллективов и театров для детей «Ворона и лисица».
Молодежный музыкальный театр «В Главных Ролях» и его режиссёр Роман Мотылюк получили Гран-при конкурса, проводимого Новосибирским государственным областным Домом народного творчества. Музыкальному театру юного актёра «Первая роль» достался диплом лауреата 1 степени и победа в номинации «Лучший актёрский ансамбль».
Кроме этого наградой за лучшие костюмы был отмечен спектакль «Дочь солнца, или Счастья много не бывает», а Софья Бейда, блистательно сыгравшая в нём корову Зорьку, победила в номинации «Лучшая женская роль».
Роман Мотылюк рассказал сайту «Свидетель», как его театрам удаётся работать в режиме самоизоляции и создавать успешные творческие проекты.