Фото: у одних целью является косьба травы, у других подрезка веток. Каков результат?

Складывается полная аналогия с тем, как Василий Иванович послал Петьку на встречу с Ильичом, который после пяти лет отсутствия приехал из Германии в Петроград и держал с броневика речь.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений Леопольдович Балыбин:

О важности. Ну, конечно же, не о всякой важности, а о важности решаемых задач и серьёзности момента. Кипит работа по благоустройству в г.Бердске. Над благоустройством постоянно работает руководство города, руководители различных служб и ведомств, озабочена данным вопросам и Общественная палата г.Бердска.

Все службы города подходят к решению поставленных задач крайне серьёзно и ответственно — и исполнители, и руководители исполнителей проникнуты духом важности и нужности своей деятельности. До такой степени проникнуты, что не видят и не слышат ничего вокруг, целиком поглощены процессом наилучшего выполнения порученной работы. Думаю, что работу они выполняют хорошо. Например, осуществляют косьбу травы, вручную и трактором, подрезают ветки деревьев под линиями электропередач – много всякой работы выполняют!

И было бы всё прекрасно и замечательно, если бы всё работало по единому плану, и одни службы уважали бы и не уничтожали бы плоды трудов других служб и граждан города. Например, в 2018 году мной было высажено 11 пихтовых саженцев и 15 кустов пионов вдоль улиц Первомайской и Маяковского близ моего дома. Преследовалась данными действиями аналогичная вышеупомянутым службам цель – создание и поддержание благоустройства г.Бердска. Вроде бы всё логично – мы преследуем общую цель, поэтому её достижение благодаря дружным усилиям неизбежно. Но почему — то при косьбе газонов коммунальные службы регулярно уничтожают мои пионы – даже на глазах бывало, скашивали.

Другие службы ездят по газонам автомобилями, паркуют на них грузовики, наезжают на молодые посадки пихты. Третьи бравые благоустроители скашивают трактором посадки и портят тракторными косилками вполне себе взрослые деревья. Ну как при этом достичь общей цели? Отсюда вопрос – а есть ли она, общая цель? Если моя цель вполне очевидна – благоустройство своего и общественного пространства, то имеется ли та же цель у других служб, или она несколько другая? У одних целью является косьба травы, у других подрезка веток, а побочные эффекты порчи благоустройства никак не влияют на качества достижения целей? Думаете, как?! Невероятно! Но по факту именно так дела и обстоят.

Следует всегда приводить примеры и факты, что бы никто, — не дай бог! — не подумал, что я голословен. На фото пример того, как 18.05.2020 не известно какая служба, намереваясь подрезать ветки деревьев на нечётной стороне улицы Маяковского в г.Бердске поставила два своих автомобиля на газоны и на чётной и на нечётной стороне. При этом, грузовой автомобиль совершил наезд на саженец пихты, высаженный в 2017 году:

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При переходе по ссылке можно посмотреть, как и когда именно этот саженец был высажен. Никакой нужды наезжать на это славное деревце у водителя не было, никаких работ не выполнялось. Автомобиль так был припаркован! Автомобиль руководителя работ стоит при этом на другом газоне, через дорогу. На следующий день, на газонах опять стояло два автомобиля, работы производились при этом где-то в ином месте.

Про порчу больших деревьев при косьбе газонов я обращался к руководству города в 2018 году. Судя по «никакому» ответу, никаких выводов не было сделано, и желания делать выводы, так же, не было. Складывается полная аналогия с тем, как Василий Иванович послал Петьку на встречу с Ильичом, который после пяти лет отсутствия приехал из Германии в Петроград и держал с броневика речь. Согласитесь, важная миссия. И вот Петька скачет со встречи в расположение части, на улице бабу встретил – стоптал конём!, мужик подвернулся – шашкой его! Коня загнал, пал верный конь в конце пути. Петька вскочил на ноги, из последних сил в штаб вбегает и, задыхаясь, посиневшими губами восторженно шепчет: «Я… Ленина… видел!». Так и у нас. При благоустройстве это самое благоустройство бездумно уничтожается.