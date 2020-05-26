В лесу Бердска уже неделю цветет земляника. Судя по обилию цвета, год будет урожайным. Вы собираете ягоду? Поделитесь рецептами — что делаете с нею — в комментах. Говорят, даже вареники делают? Да?
Фото дня: зацвела земляника в лесах Бердска
11:39 26.05.2020
Год будет урожайным на эту ароматную ягоду. Говорят, даже вареники делают? Да?
Спасибо за ваш голос
От редакции
Любите эту лесную ягоду?
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БердскФото дня: зацвела земляника в лесах Бердска
11:39 26-05-2020