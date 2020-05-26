73 года назад в СССР отменили смертная казнь. Но в 1950 ее вернули, а в 1996 году отменили вновь

26 мая в России отмечают День предпринимателя. На сегодняшний день в нашей стране насчитывается свыше 4,5 млн хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса.

40% предпринимателей заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий, 21,1% — операциями с недвижимостью и арендой, 11% — строительством

День российского предпринимательства.

Учреждён указом Президента РФ от 18 октября 2007 года. Предпринимательская деятельность в нашей стране впервые приобрела законный статус в 1986 году, когда был принят закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». Спустя четыре года, в 1990 году, вступил в силу Законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», где были окончательно закреплены права граждан на ведение предпринимательской деятельности. В 2013 году в России был создан институт уполномоченных по защите прав предпринимателей.

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается свыше 4,5 млн хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. 40% предпринимателей заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий, 21,1% — операциями с недвижимостью и арендой, 11% — строительством.

20 лет назад (2000) Государственная Дума объявила амнистию в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

От наказания освобождались впервые осужденные к лишению свободы на срок до трех лет включительно, осужденные, которым до окончания срока оставалось менее года. Традиционно амнистия распространялась на инвалидов, пожилых людей, беременных и женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, а также несовершеннолетних.

Амнистия коснулась свыше 870 тысяч человек. На стадии следствия прекращены дела в отношении 140 тысяч человек, почти 500 тысяч человек получили условное наказание, сократились сроки лишения свободы 43 тысяч осужденных. Из мест лишения свободы были освобождены 188 тысяч осужденных.

25 лет назад (1995) в Минске (Белоруссия) руководители стран СНГ подписали Конвенцию о Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ (МПА СНГ).

МПА СНГ была создана 27 марта 1992 года. В этот день в Алма-Ате главы парламентов России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о создании этой организации, которая осуществляет парламентское сотрудничество государств-участников СНГ. 26 мая 1995 года руководители стран СНГ подписали Конвенцию, в соответствии с которой МПА СНГ получила все права международной организации.

В настоящее время членами организации являются 10 государств — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украина. В 2006 году статус наблюдателя при организации получил парламент Афганистана.

С 2011 года председателем Совета организации является глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

48 лет назад (1972) в Москве СССР и США были подписаны Договор об ограничении систем противоракетной обороны и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ‑1).

Свои подписи под документами поставили Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон.

Согласно Договору, СССР и США обязались ограничить количество систем ПРО, а также не создавать, не испытывать и не развертывать системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного базирования. Документ, вступивший в силу 3 октября 1972 года, носил бессрочный характер, но стороны пришли к соглашению раз в пять лет проводить консультации по его условиям. В 2002 году в связи с выходом из него США в декабре 2001 года, Договор утратил силу.

ОСВ-1 ограничивало количество баллистических ракет и пусковых установок двух стран тем количеством, которое находилось на вооружении государств на тот момент. Также СССР и США обязались не строить новых шахтных пусковых установок для тяжелых ракет. На момент подписания соглашения в СССР были построены или находились в процессе строительства 1416 шахтных пусковых установок, из них 308 предназначались для размещения тяжелых ракет. ОСВ-1 вступило в силу 3 октября 1972 года.

73 года назад (1947) в СССР была отменена смертная казнь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР это наказание было признано «не применяющимся в мирное время», а вместо него было предусмотрено заключение на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях.

Однако через три года, в 1950 году, был принят Указ Президиума ВС СССР «О применении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам». Такой вид наказания применялся к лицам, совершившим указанные преступления также в период действия запрета, т.е. в 1947-1950 годы. Впоследствии перечень преступлений, за которые предусматривалась высшая мера наказания, постоянно расширялся. К началу 1990-х годов Уголовный кодекс допускал применение смертной казни по 31 виду преступлений.

С 1996 года в России действует мораторий на применение смертной казни, ее альтернативой является пожизненное заключение.

96 лет назад (1924) прошли испытания первого советского цельнометаллического самолёта АНТ-2.

Он был разработан в КБ Туполева. Пассажирский самолет для местных линий, рассчитанный на 2 пассажиров, был выпущен в 5 экземплярах в мастерских Кольчугинского завода.

107 лет назад (1913) первый полёт совершил первый в мире многомоторный самолёт «Русский витязь».

Его в качестве опытного воздушного судна для дальней разведки создал инженер Игорь Сикорский. Первоначально он назывался «Гранд», потом «Большой Балтийский», а после некоторых доработок получил название — «Русский витязь».

2 августа 1913 года самолёт установил мировой рекорд продолжительности полёта — 1 час 54 минут. Это воздушное судно стало прототипом всех созданных впоследствии тяжёлых самолётов с двигателями, установленными в ряд на крыле независимо от их схемы.

191 год назад (1829) русские моряки одержали победу в сражении у Босфора.

В ходе Русско-турецкой войны 1828-1829 годов русский бриг «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского, курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкими кораблями. Против 18-пушечного «Меркурия» встали лучшие турецкие суда — 110-пушечный «Селимие» и 74-пушечный «Реал-бей». Капитан-лейтенант Казарский решил вступить в бой, а, в случае необходимости, взорвать один из неприятельских кораблей вместе с собой.

Умело маневрируя, бриг сбил ядрами всю парусную оснастку неприятеля, лишив их возможности дальнейшего преследования. «Меркурий» с 22 пробоинами в корпусе и 297 различными повреждениями, потеряв убитыми всего четырех человек, возвратился в Севастополь победителем.

В честь этого выдающегося подвига в городе в 1839 году был установлен памятник Александру Казарскому с надписью на пьедестале: «Потомству в пример…».

194 года назад (1826) учреждён Комитет устройства учебных заведений.

Он был создан при Министерстве народного просвещения высочайшим рескриптом императора Николая I на имя министра народного просвещения Александра Шишкова об учреждении «Комитета для сличения и уравнения уставов учебных заведений и определения курсов учения в них».

Комитет должен был разработать систему «единообразного устройства учебных заведений во всей империи, начиная с приходских училищ и восходя к университетам».

Комитет устройства учебных заведений был упразднён в марте 1850 года. За время своей деятельности он разработал уставы и штаты гимназий, училищ уездных и приходских, лицеев, университетов и Главного педагогического института, а также правила для устройства белорусских учебных заведений и Положение о закавказских училищах.

51 год назад (1969) была создана Андская группа (ныне Андское сообщество наций).

Эта региональная социально-экономическая организация стран Латинской Америки была создана на основе «Договора Картахены», который 26 мая 1969 года подписали Боливия, Колумбия, Перу, Чили и Эквадор. В 1973 году к договору присоединилась Венесуэла (в 2011 году она вышла из сообщества).

Цель Андского сообщества наций — улучшение уровня жизни в странах за счет международного сотрудничества.

124 года назад (1896) впервые был опубликован индекс Доу-Джонса.

Он был разработан основателем Dow Jones Company и издателем газеты The Wall Street Journal Чарльзом Доу для отслеживания динамики развития фондовых рынков США.

Первоначально в индекс входило всего лишь 12 американских корпораций, сейчас их число достигло 30. Список компаний определяет газета The Wall Street Journal.

Источник: ПГ