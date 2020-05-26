Полетели отдыхать? Обрушили цены на перелеты в июне авиакомпании в пандемию коронавируса в России

У «Аэрофлота» самые доступные билеты подешевели в 2–3 раза. Так, примерно вдвое подешевели перелеты из/в Санкт-Петербург (до 2600 руб. в одну сторону), Краснодар (до 3000 руб.), Омск (до 5000 руб.), Новосибирск (до 5600 руб.), Пермь (до 3100 руб.).

Авиакомпании рассчитывают на восстановление спроса

Билеты крупнейших авиакомпаний из-за возвращения лоукостера резко подешевели.

Все крупнейшие авиакомпании России – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair – резко снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в крупнейшие города России и обратно. Это следует из информации из систем бронирования. «Ведомости» сравнили стоимость самых дешевых билетов на июнь из Москвы и обратно в 15 крупнейших городов с тем, сколько они стоили в апреле и первой половине мая.

У «Аэрофлота» самые доступные билеты подешевели в 2–3 раза. Так, примерно вдвое подешевели перелеты из/в Санкт-Петербург (до 2600 руб. в одну сторону), Краснодар (до 3000 руб.), Омск (до 5000 руб.), Новосибирск (до 5600 руб.), Пермь (до 3100 руб.), Волгоград (3100 руб.), Казань (3000 руб.), Красноярск (7100 руб.) и Иркутск (9000 руб.). В 2,5 раза подешевели билеты в Екатеринбург (до 3200 руб.), Уфу (до 2500 руб.) и Минеральные Воды (до 2400 руб.). А билеты в Сочи стоят почти втрое дешевле – от 2600 руб.

Примерно так же подешевели билеты на июнь и у основного конкурента «Аэрофлота» – S7 Airlines. Сейчас только эти две компании сохранили рейсы во все эти города. С 2015 г. S7 Airlines является второй по величине авиакомпанией России, а в апреле даже обогнала «Аэрофлот» благодаря менее резкому снижению трафика из-за коронавируса. Самые доступные билеты S7 стоят на 100–500 руб. дешевле, чем у национального перевозчика.

Заметно снизили цены из Москвы также «Уральские авиалинии» и Utair.

На этом фоне выделяются два крупных города: билеты «Аэрофлота» в Ростов-на-Дону подешевели лишь на 30% (до 4500 руб.), а в Самару всего на 11% до 5600 руб. У S7 снижение составило около 5%. Utair цены в Самару вообще не снижала, а в Ростов-на-Дону – всего на 10%. Эти два города, где нет «Победы», стали самыми дорогими направлениями европейской части России. Сюда отказалась летать «Победа», мотивировав решение высокими аэропортовыми сборами.

Принадлежащий «Аэрофлоту» лоукостер полностью остановил полеты в апреле – мае, но возобновит перевозки в июне. 14 мая «Победа» начала продажу билетов и пообещала троекратное снижение средней цены на июнь за счет того, что большее количество билетов будет продаваться по дешевым тарифам. Цены лоукостера сильно зависят от дня недели, но в июне независимо от дня они самые низкие на рынке по всем направлениям. Из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи, Екатеринбург, Пермь есть билеты на многие даты даже за 999 руб.

Билеты на июль у всех пяти перевозчиков снова заметно дорожают.

Авиакомпании рассчитывают на восстановление спроса и пытаются поддержать его низкими ценами, отмечает профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Ранее все крупные перевозчики, наоборот, резко подняли цены билетов на апрель и май, так как спрос почти обнулился. А билеты покупали только те, кто не может не лететь. В апреле суммарный трафик российских авиакомпаний, по данным Росавиации, сократился к апрелю 2019 г. в 12,5 раза до 771 000 человек. В мае трафик относительно мая прошлого года, по данным Международной ассоциации аэропортов, сократился в 10–20 раз.

«Уральские авиалинии» формируют цены на билеты, исходя из рыночной ситуации, снижение цен на июнь обусловлено общерыночным снижением тарифов и падением спроса», – говорит представитель авиакомпании. Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался, представители S7 и Utair не ответили на запросы «Ведомостей».

Цены пришлось снижать, так как «Победа» и другие остановившиеся авиакомпании возобновляют полеты и предлагают очень низкие цены, говорят сотрудники двух других крупных авиакомпаний. В июне возобновить прерванные в апреле пассажирские перевозки планирует группа Nordwind, в которую входят авиакомпании Nordwind и «Икар». Она будет летать из Москвы в крупные города, а также из большого количества регионов на курорты – в Сочи, Симферополь, Анапу, Геленджик. Цены из Москвы на июнь у Nordwind ниже, чем у всех крупнейших конкурентов кроме «Победы». Чартерный перевозчик Azur Air в июне впервые начнет регулярные перевозки – в Сочи из Москвы и четырех других городов.

При этом пока роста спроса на авиаперевозки не отмечается. Многие города России сохраняют карантинные меры, а люди опасаются путешествовать из-за пандемии, говорит представитель «Уральских авиалиний». Рост спроса ожидается во второй половине июня, добавляет он.

Роста спроса пока нет и продажи очень плохие, соглашаются сотрудники двух других авиакомпаний. Из-за того что власти Краснодарского края продлили до 6 июня обязательный 14-дневный карантин для прилетающих из других регионов, многие рейсы придется отменять, уверены они.

«Мы отметили рост спроса на авиабилеты: в мае по сравнению с апрелем он составил 50%. Но это эффект низкой базы апреля, по сравнению с прошлым годом падение все еще составляет 96%. Число купленных авиабилетов на июнь незначительно, это обусловлено и тем, что в период пандемии глубина бронирования сократилась: 60% авиабилетов приобретаются не раньше чем за неделю до вылета. Компании принимают решения о целесообразности командировки в последний момент», – говорит Юлия Липатова, гендиректор агентства «Аэроклуб», ведущего в России игрока по покупке билетов для крупных компаний.

Источник: Ведомости