В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иван Сусанин:
С самой ранней весны я гуляю с собакой по этой дороге от роддома до берега и каждый раз перепрыгиваю это лежащее дерево, которое лежит поперек дороги, а рядом поляна из свежих пней, и еще там есть поляна, и еще, и еще. А аварийное дерево, как лежало так и лежит и нет лесхозу до него никакого дела.
Фото: дерево лежит поперек дороги всю весну. Рядом куча пней
15:59 26.05.2020
А аварийное дерево, как лежало так и лежит и нет лесхозу до него никакого дела.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иван Сусанин:
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