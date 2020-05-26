Фото: дерево лежит поперек дороги всю весну. Рядом куча пней

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Иван Сусанин:

С самой ранней весны я гуляю с собакой по этой дороге от роддома до берега и каждый раз перепрыгиваю это лежащее дерево, которое лежит поперек дороги, а рядом поляна из свежих пней, и еще там есть поляна, и еще, и еще. А аварийное дерево, как лежало так и лежит и нет лесхозу до него никакого дела.