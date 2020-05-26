Женщину привлекает в мужчине не только внешний вид, но и его чувственность, страстность, харизма

Нельзя утверждать, что внешность мужчины является определяющим фактором привлекательности, тем не менее, именно на нее в первую очередь обращает внимание женщина. У представителей разных знаков Зодиака есть свои определенные главные достоинства, и, основываясь на них, женщины выбирают себе спутника.

Женщину привлекает в мужчине не только внешний вид, но и его чувственность, страстность, харизма. Проанализировав эти качества, астрологи назвали самых привлекательных мужчин по знаку Зодиака.

Мужчины каких знаков Зодиака считаются наиболее привлекательными

Рейтинг самых привлекательных мужчин по знаку Зодиака возглавляет Овен.

Овен – его основные достоинства – сила, мужество, искренность, любвеобильность. Они – серьезные конкуренты, настоящие соблазнители представительниц прекрасного пола. Женщины очень любят мужчин-Овнов, и быстро оказываются в их «сетях». Овны – не романтики, однако способны петь серенады избранницам.

Рак – мужчин этого знака Зодиака женщинам интересно разгадывать. Они – как новая, еще не прочитанная книга, к тому же, чувственные, эмоциональные, очень притягательные. Однако Раки переменчивы: сейчас он доброжелательные, мягкие, а через некоторое время – холодны и недоступны. Именно отстраненность «играет» мужчине-Раку «на руку», поскольку женщина желает его поближе узнать.

Лев – у мужчин этого знака Зодиака очень высокая самооценка, в обществе они ведут себя раскованно, быстро очаровывают женщин. Они страстные, чувственные, а если влюбятся – преданные, красноречивые. Львы не только говорят красиво, но и совершают поступки.

Скорпион – он настолько обаятелен, что даже в зрелом возрасте привлекает внимание многих женщин. Его привлекательность, страстность влечет. Скорпион располагает к себе женщин, даже если изначально он казался им непривлекательным.

Рыбы – женщины в них влюбляются, поскольку они чувственные, добросердечные, очень обворожительные, многогранные личности. Рыбы умеют слушать, а это важно для каждой женщины. Также такие мужчины являются интересными собеседниками, увлекательными рассказчиками. В то же время они – неутомимые любовники.

Какие качества преобладают в мужчинах определенных знаков Зодиака

У мужчин разного знака Зодиака преобладают определенные качества.

Овны – самые обаятельные мужчины

Поскольку часто случается, что удача совершенно не на их стороне, у Овнов закаленный дух. Они никогда не падают духом, не сдаются, не жалуются, не скулят. Но, они не слишком романтичные – если понравилась женщина, он сразу «берет ее в охапку». Такая решительность обвораживает женщин.

Тельцы – самые желанные мужчины

Тельцы не бывают не привлекательными. По крайней мере, они так считают. Впрочем, действительно мужчины-Тельцы – прекрасны, и самые желанные. Даже если внешне у них есть какие-то недостатки, они могут компенсировать их обаянием.

Близнецы – самые красивые мужчины

Они красивые не только из-за того, что родились с красивыми чертами лица, или привели себя в идеальную форму. Шарма им предает умение преподнести себя, свои достоинства. Для многих женщины они – эталоны мужской красоты. Мужчина-Близнецы – веселый, активный, умный, мудрый. Он умеет поддержать беседу с женщиной на любую тему.

Раки – самые аристократичные мужчины

За их внимание могут бороться сразу несколько женщин. Раки – сдержанные, аристократичны, сексуальные. К тому же, мужчина-Рак – семейный человек, и семейные ценности для него – превыше всего. К своим избранницам они относятся с трепетом, дорожат ими, холят и лелеют. Раки – чувственные и эмоциональные, поэтому хорошо понимают женщин.

Львы – самые привлекательные мужчины

Их гордость и величество привлекают внимание многих представительниц прекрасного пола. Лев – король, лидер по жизни. Он не только внешне красив, но и умеет преподносить себя с выгодной стороны, харизматичный, поэтому у него всегда много поклонниц. Львы способны очаровать женщину одной лишь улыбкой.

Девы – самые обольстительные мужчины

Мужчины-Девы не перестают развивать себя, как личность. Они заняты самокопанием, анализом своих действий, внутреннего мира. Девы – настоящие помощники своим избранницам, могут быть для них психологами, опорой, поддержкой, лучшим другом. Отношения с Девами преимущественно счастливые и крепкие. Однако с ними может быть сложновато – мужчины-Девы скупы на эмоции. Тем не менее, с ними всегда интересно, никогда не скучно. Также с Девами сложно ругать всерьез.

Весы – самые харизматичные мужчины

Они красивые и внешне, и внутри. Это умные, талантливые мужчины, имеют прекрасное чувство юмора. Однако, они себя любят, и ищут женщину, которая будет им соответствовать. К своим избранницам мужчины-Весы достаточно требовательные.

Скорпионы – самые сексуальные мужчины

Скорпион всегда добьется своего, чего бы ему это не стоило. Они восхитительные, открытые, искренние, желанные, и сексуальные. В их «личной коллекции» много «разбитых женских сердец».

Стрельцы – самые притягательные мужчины

Большинство женщин считают, что именно мужчины-Стрельцы являются самыми притягательными. У них грубоватые черты лица, красивые глаза, высокий рост. Перед такими красавчиками сложно устоять. Стрельцы пользуются своей притягательностью, чтобы расположить к себе женщину, ну и еще нескольких на всякий случай. Они знают, как успокоить свою избранницу, окружают ее заботой и лаской. В объятиях Стрельца женщина всегда чувствует себя защищенной.

Козероги – самые романтичные мужчины

Рожденные в этом знаке Зодиака мужчины – последовательные, организованные, целеустремленные, педантичные. В то же время они – романтичные. Они готовы часами всецело отдаваться своей женщине, и предельно верные ей.

Водолеи – самые горячие мужчины

Они красивые, мужественные, с хорошим характером. Также они очень горячие, страстные, идеальные любовники. Их внутренняя энергетика притягательная. Они добрые, верные, надежные. Таким мужчинам можно доверять.

Рыбы – самые магнетические мужчины

Мужчины-Рыбы умеют покорять женщин. Им доверяют, ими очаровываются. У Рыб хорошо развита интуиция, и они всегда предчувствуют скандал, поэтому сразу же предпринимают действия, дабы он не произошел.

Источник: Пронедра