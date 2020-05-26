Сорвало крышу дома №32 по ул. Карла-Маркса в Бердске. Об это сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск».
Ураган разыгрался: Сорвало крышу дома №32 по ул. К. Маркса в Бердске
16:52 26.05.2020
Листы кровли сорвало с крепления. Штормовой ветер бушует в городе. Гремит гроза.
Сорвало крышу дома №32 по ул. Карла-Маркса в Бердске. Об это сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск».
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