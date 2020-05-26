Ураган разыгрался: Сорвало крышу дома №32 по ул. К. Маркса в Бердске

Листы кровли сорвало с крепления. Штормовой ветер бушует в городе. Гремит гроза.

Сорвало крышу в Бердске во время урагана Сорвало крышу дома №32 по ул. Карла-Маркса в Бердске. Об это сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Ветки с тополей наломал ураганный ветер

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