Свалило деревья на Opel на ул. Красный Сокол у санатория «Парус» в Бердске. Авто зажало под ветками и проводами. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал. Хозяин авто вызвал спецслужбы на место.
Обрушились деревья и провода после урагана на Opel возле санатория «Парус» на ул. Красный Сокол в Бердске
18:22 26.05.2020
Машину зажало. Ветки и деревья также лежат на дороге.
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