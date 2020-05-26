Обрушились деревья и провода после урагана на Opel возле санатория «Парус» на ул. Красный Сокол в Бердске

Машину зажало. Ветки и деревья также лежат на дороге.

Под завалами отказалась машина на ул. Красный Сокол в Бердске Свалило деревья на Opel на ул. Красный Сокол у санатория «Парус» в Бердске. Авто зажало под ветками и проводами. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал. Хозяин авто вызвал спецслужбы на место.

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