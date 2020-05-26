Ураган в Бердске: первый удар обошёлся без пострадавших

15-минутный ливень застал пешеходов в центре Бердска, а штормовой ветер гнал волны на Обском море, сносил заборы, дорожные знаки и рушил деревья на автомобили.
15-минутный ливень застал пешеходов в центре Бердска, а штормовой ветер гнал волны на Обском море, сносил заборы, дорожные знаки и рушил деревья на автомобили.
Обещанная непогода началась в Бердске в пятом часу дня, 26 мая. Сначала на город обрушился ливень. Ветер вырывал зонтики из рук пешеходов и закрывал видимость водителям. Неистово работали «дворники» на лобовых стёклах авто. Ветер срывал ветки с деревьев, которые падали на землю и заставляли машины двигаться по дороге зигзагообразно.
Бушевала стихия не более 15 минут. Лишь кончился дождь и несколько стих ветер, бердчане приступили к обзору проделанной непогодой работы.
На дачах в городской черте пронёсшийся шторм уложил на землю заборы. В городе повалил дорожные знаки и несколько деревьев. Опасные тополя в Микрорайоне вдоль Боровой, к счастью, стихию выдержали.
В переулке Промышленном клён завалился на джип. Другой упавший клён у офиса Сбербанка на 11 квартале перегородил дорогу. В Красном Соколе упавшим деревом повреждён ещё один авто.
Но самый серьёзный урон от майского «лесоповала» произошёл в районе «Паруса». Там под раздачу пары-тройки рухнувших от ветра деревьев попали провода линии электропередач, от которой запитан водозабор.
По словам замглавы Бердска Владимира Захарова, до наладки электроснабжения он временно не подаёт воду в дома жителей северной части города.
Кроме ЛЭП под завалом деревьев оказался ещё один автомобиль, третий по счёту, пострадавший от стихии. К счастью, хозяин машины не пострадал. Спасать заваленный сразу несколькими упавшими деревьями авто и разбираться с оборванными проводами первым пришлось спасателям БПСО. Спасатели, помогая освобождать авто из плена, предупреждали зевак об опасности нахождения в этом месте.
По словам очевидцев, закончив работу на этом объекте, спасатели бердского спасотряда умчались оказывать помощь кому-то из людей, попавших в беду на водохранилище.
К слову, пока город считал первые потери от стихии, на побережье Обского моря непогода и не думала отступать. Об этом свидетельствует видео, снятое корреспондентом в районе пляжа «Старый Бердск».
Самые заядлые пляжники, переждав первый пик урагана, обещанного синоптиками и МЧС, и не думали расходиться и прятаться от бури в домашней самоизоляции. Народ с хорошим настроением продолжал загорать и считать волны разбушевавшегося от непогоды водохранилища.
По предварительным данным МЧС, полученным нами на этот час, от бушевавшей 15 минут стихии никто из жителей Бердска не пострадал. Но, как и предупреждали специалисты ведомства, пик надвигающегося на нас шторма – ещё впереди.