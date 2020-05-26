Рухнули 4 балкона на тротуар с дома-памятника культуры в центре Петербурга

В результате происшествия никто не пострадал. Жилой дом построен в 1936-1937 годах. Здание включено в список объектов культурного наследия Петербурга. прокуратура начала проверку.

Четыре балкона жилого дома обрушились на тротуар в центре Петербурга

Четыре балкона жилого дома на улице Кирочная в центре Санкт-Петербурга обрушились на тротуар, существует угроза дальнейшего падения плит, на месте работают спасатели. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Ранее в паблике «ДТП и ЧС в Санкт-Петербурге» сообщалось, что обрушились три балкона дома на улице Кирочная, в результате инцидента никто не пострадал.

«С фасада шестиэтажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей. Место ограждено, сохраняется угроза падения балконных плит», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили информацию, что в результате ЧП никто не пострадал, отметив, что здание включено в список объектов культурного наследия Петербурга.

Прокуратура по факту инцидента начала проверку, на месте уже работают сотрудники прокуратуры Центрального района Петербурга.

Жилой дом по этому адресу построили в 1936-1937 годах. В 2001 году здание попало в список городского комитета по охране памятников как объект, представляющий историческую и культурную ценность.