Запрещено ли посещать кладбище 28 мая 2020 года на Вознесение Господне? Как помянуть родных в этот день

Встречается поверье, что в Вознесение Господне нужно обязательно помянуть своих усопших родственников, сходив на кладбище

Вознесение Господне не имеет фиксированной даты празднования. Каждый год этот праздник приходится на разные дни. Дата празднования Вознесения Господня напрямую зависит от даты празднования Пасхи. Так сложилось, что Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи, и оно всегда приходится на четверг. В этом году Пасху праздновали 19 апреля. Проведя некоторые расчеты, можно установить, что Вознесение Господне в 2020 году будут отмечать 28 мая.

Католики Вознесение Господне отмечают на неделю ранее – 21 мая. Вознесение Господне считается одним из двунадесятых праздников. Сороковой день в библейской истории всегда знаменовал окончание великих свершений. Согласно с Ветхим Заветом, младенцев разрешалось приносить в храм только через 40 дней после рождения.

Сегодня национальные традиции плотно сплелись с христианскими обрядами и языческими мотивами и суевериями. С давних пор праздник Вознесения Господня связывают с различными приметами. Именно приметы и суеверия в значительной мере повлияли на формирование традиций.

В Вознесение Господне многие ходят на кладбища поминать родственников

Встречается поверье, что в Вознесение Господне нужно обязательно помянуть своих усопших родственников, сходив на кладбище. Считалось, то в этот праздник – день, когда врата мира мертвых раскрываются. Если верить приметам, в этот день Бог отпускает души, чтобы у них появилась возможность повидаться со своими близкими и вспомнить свою жизнь. Важно было почтить память усопших.

Для этого люди ходят на кладбище, оставляют на могилах конфеты или печенье. А дома устраивают поминальные обеды, где собираются все родственники, которые были дороги усопшему. На самом деле, поминать усопших христиане смогут в любой день года. Но в двунадесятые праздники в храмах не проводят панихиды. Для особого поминовения есть специальные дни, отмеченные в церковном календаре. Ближайшая дата, которая больше остальных подходит для поминовения усопших – Троицкая родительская суббота.

Какие существуют традиции, связанные с Вознесением Господним

В древние времена Вознесение Господне было не просто религиозным праздником. Сороковой день после Пасхи являлся линией разграничения между весной и летом. Это праздник имел большое значение для народа. В этот праздник люди собирались на берегу реки или другого водоема, жгли костры, пили, ели, водили хороводы и всячески развлекались. Основной традицией Вознесения было выпекание «лесенок» и блинов.

Выпечку было принято заворачивать в белое полотенце и угощать ею друзей, родственников и соседей. Современные верующие люди, проживающие в мегаполисах и развитых городах, уже не так соблюдают древние традиции. В то время как в деревнях и селах этот обычай не утерян. Рано утром в Вознесение перед походом в церковь хозяйки старалась наготовить праздничных блюд, испечь булочек, пирогов и другой сдобы.

По возвращению домой на поднос с выпечкой ставили рюмку со свечой. Прежде чем приступать к праздничному обеду, вся семья произносит молитву «Отче Наш». После чего каждый член семьи должен скушать по кусочку сдобы. Люди верили, что это поможет защитить семью от болезней и помогут предотвратить безденежье и различные бытовые трудности. Если у семьи есть хозяйство (свиньи, птицы, коровы и другие животные), глава семейства приносит из церкви святую воду, и в Вознесение орошает все углы в хозяйственных постройках.

Считалось, что это поможет защитить домашний скот от болезней и привлечет в дом прибыль. В религиозные праздники запрещено читать заговоры, проводить гадания и другие магические ритуалы. Но молодых девушек это никогда не останавливало. В Вознесение девушки гадали на свою судьбу при помощи воды и свечи. Для этого в таз наливают воду, и в нее капают воском горящей свечи. Судьбу определяли по получившемуся узору.

Источник: Пронедра