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Получат новое жилье больше 1000 человек и переедут из аварийных домов в Новосибирской области

11:30 27.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Около 90% квартир, которые получают граждане, находятся в новых домах. За счет федеральных средств в 2020 году в регионе планируется расселить 17 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда.

Получат новое жилье больше 1000 человек и переедут из аварийных домов в Новосибирской области
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В Новосибирской области в 2020 году расселено четыре тысячи кв. м аварийного жилищного фонда, более 200 человек получили новое жилье. Расселение ведется по региональной программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как прокомментировала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик, расселение жилья в регионе по программе 2019-2025 годов осуществляется с опережением целевых показателей.

«За счет федеральных средств в 2020 году в регионе планируется расселить 17 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда, новое жилье получат более 1000 человек. В настоящее время расселено уже около четырех тысяч кв. м аварийного жилфонда, 216 человек получили безопасное, комфортное жилье. Причем, около 90% квартир, которые получают граждане, находятся в новых домах. В настоящее время застройщики активно участвуют в конкурсах на приобретение жилья для граждан, переселяемых из аварийного фонда», – прокомментировала реализацию программы в 2020 году Елена Макавчик.

Замминистра акцентировала внимание на том, что по инициативе Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ региональная программа переселения граждан из аварийного жилья может быть завершена досрочно – в 2023 году. «В настоящее время государственной корпорацией направлены в регионы предложения о реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилья ускоренными темпами, мы поддержали эту инициативу, – отметила Елена Макавчик. – При увеличении финансирования с 2021 года из федерального бюджета появится возможность расселить дома, включенные в региональную программу до 2023 года. Это позволит исполнить программу на два года раньше первоначально установленного срока и приступить к следующему этапу расселения аварийного жилищного фонда».

Источник: nso.ru

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