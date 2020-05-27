173 егеря ходят по лесам Новосибирской области. И Бердска

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг охотпользователей за 2019 год – 52 млн. рублей.

Расходы на ведение охотничьих хозяйств составили 95 млн. рублей. Основная доля из общей суммы затрат 43,1 млн. рублей (45%) приходилась на оплату труда работников охотничьих хозяйств

Об охотничьих хозяйствах Новосибирской области в 2019 году

В 2019 году в Новосибирской области долгосрочную лицензию на пользование охотничьими животными или охотхозяйственные соглашения имело 71 охотничье хозяйство. Общая площадь закрепленных охотничьих угодий составляет около 10 млн. га, обслуживанием которой занято в среднем 333 человека, из них охотоведов – 37, штатных охотников – 11 и штатных егерей – 173, пишет Новосибирскстат.

Расходы на ведение охотничьих хозяйств составили 95 млн. рублей. Основная доля из общей суммы затрат 43,1 млн. рублей (45%) приходилась на оплату труда работников охотничьих хозяйств.

В 2019 году на мероприятия по созданию охотничьей инфраструктуры было затрачено 8,2 млн. рублей, на мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания – 12,2 млн. рублей, из них 8,2 млн. рублей (67%) – на биотехнические мероприятия. Затраты, связанные с учетом численности охотничьих животных, составили 2,7 млн. рублей.

Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг охотпользователей за 2019 год – 52 млн. рублей.