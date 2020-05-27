Последствия урагана в Бердске лучше, чем в Новосибирске, заявил вице-мэр Захаров: Три машины под завалами, сотни домов без света

6 многоквартирных домов и 470 домов в частном секторе остались без света. Сейчас выясняется принадлежность территорий, где произошли инциденты, подсчитывается ущерб.

Ураган валил деревья

Неприятной для города ситуацией назвал ураганный ветер, пронесшийся вчера, 26 мая, над Бердском, вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров в ходе онлайн-конференции для бердских СМИ.

— Последствия в Бердске гораздо лучше, более стабильная, чем в Новосибирске. Основной причиной всех неурядиц падение деревьев. Последние 4 года было вырублено около 2000 аварийных деревьев на улицах Ленина, Лунная, около 300 деревьев вырублено в парке в этом году. Ежегодно МКУ УЖКХ вырубает около 100 деревьев на территории Бердска. Это позволило снизить угрозу возникновения неприятных ситуаций. Но было падение тополей, кленов на линии электропередач и линии городского освещения.

По словам Владимира Николаевича, было прервано электроснабжение 6 многоквартирных домов и 470 домов в частном секторе. Ликвидацию аварии проводили бригады РЭС и муниципального «Горсвета».

— Оперативно ситуация была исправлена. В течении двух часов были расчищены все дороги — было три небольших падения деревьев на проезжую часть в районе «Паруса» и на ул. Ленина, 19. Бригада МБУ ЦМУ до 19.30 все деревья убрала.

Восстановление освещения, в том числе работу светофоров, оперативно произвела бригада «Горсвета».

Сложнее ситуация была по линии РЭС. Две бригады работали на бердском водозаборе, находящемся на реке Бердь. Там была обесточена НФС, жители центра города остались без воды. Пришлось увеличить мощности второй НФС, берущей воду с Обского водохранилища. Все ситуации впоследствии были минимизированы. Но на верхних этажах в многоэтажках некоторое время не было воды.

— Приносим свои извинения бердчанам за причиненные неудобства, — от лица органов власти извинился Владимир Захаров перед горожанами.

Со второй попытки сегодня в 7:30 час. РЭС сумели подключить электроснабжение НФС-1, и в течение 40 минут водоснабжение было полностью восстановлено.

Следующей по важности Захаров назвал ситуацию в бердском Новом поселке, где остановилась НФС и также произошло отключение электроснабжения. Через полчаса электроснабжение удалось восстановить. Разлива стоков на поверхность земли не было допущено. В котельной на ул. Озерной электроснабжение восстановили к полуночи.

К двум часам ночи работы РЭС в Бердске были завершены, и все дома, кроме 40 домов на ул. Калинина, подключили к электроснабжению.

— Сегодня утром последствия катаклизма были ликвидированы.

Из-за урагана не было допущено сбоев в работе социальных учреждений города, ущерба не нанесено ни садам, ни школам. На стройках проверили работу башенных кранов. Руководители стройплощадок сообщили властям, что сбоев не произошло.

На три автомобиля в Бердске упали деревья. Сейчас выясняется принадлежность территорий, где произошли инциденты, подсчитывается ущерб.

— На будущее хочу порекомендовать управляющим компаниям провести контроль. И если получаем сообщения о повышенной ветровой нагрузке, то ставить автомобили под деревья, особенно под тополя, мы не рекомендуем. Этого делать нельзя, это небезопасно.

Глава Бердска, по словам Захарова, распорядился провести мониторинг всех аварийных деревьев на территории города. Управляющим компаниям — проинформировать о таких деревьях городские власти.