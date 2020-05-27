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Впал в кому после ДТП на мотоцикл Harley Davidson депутат горсовета Новосибирска

14:16 27.05.2020 Фото: Пресс-служба ГИБДД
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Мотоцикл Harley Davidson под управлением мужчины 1972 года рождения столкнулся с Honda Odyssey, за рулем которой была женщина 1978 года рождения. ДТП произошло на улице Планировочная в Новосибирске 26 мая.

Впал в кому после ДТП на мотоцикл Harley Davidson депутат горсовета Новосибирска
Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы

Депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Червов попал в ДТП, он находится в тяжелом состоянии. Червов ехал на мотоцикле и столкнулся с иномаркой в Ленинском районе.
Мотоцикл Harley Davidson под управлением мужчины 1972 года рождения столкнулся с Honda Odyssey, за рулем которой была женщина 1978 года рождения. ДТП произошло на улице Планировочная в Новосибирске 26 мая, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«В результате водитель мотоцикла получил тяжелые травмы на данный момент его осматривает врачи, скорее всего, госпитализируют», — рассказали в ведомстве.

В аварии, по словам источника Тайги.инфо, пострадал депутат горсовета Дмитрий Червов («Единая Россия»). Именно он и мог управлять мотоциклом.

Дмитрий Червов родился в 1972 году. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт. С апреля 2007 года возглавляет компанию «Сибирь-Развитие», основанную его отцом, депутатом областного заксобрания Валерием Червовым.

По данным декларации Червова за 2018 год, ему принадлежит мотоцикл HONDA GL1800.
Впал в кому после ДТП на мотоцикл Harley Davidson депутат горсовета Новосибирска

Источник: tayga.info

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Как избежать таких ДТП?

Аноним, 27 мая 2020 14:52
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