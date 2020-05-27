Вернул иск к Путину верховный суд экс-главе Чувашии. Частично

В январе в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Игнатьев, занимавший тогда пост руководителя Чувашии, подшутил над сотрудником МЧС: он вынудил офицера подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Административный иск об оспаривании указа Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Игнатьева на посту приняли к производству

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту в части, где содержались требования дополнительных соцгарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

При этом административный иск об оспаривании указа Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Игнатьева на посту приняли к производству. Рассмотрение назначено на 30 июня, в 10:00 (мск).

В январе в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Игнатьев, занимавший тогда пост руководителя Чувашии, подшутил над сотрудником МЧС: он вынудил офицера подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В региональном ведомстве назвали эпизод «дружеской шуткой», однако глава МЧС Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.



Губернатора сначала исключили из «Единой России», а после Владимир Путин снял его с должности в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности главы региона назначили депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Николаева.Выборы руководителя Чувашии состоятся в единый день голосования, 13 сентября. Николаев намерен в них участвовать.

Источник: РИА Новости