Снизились цены на безнин в коронавирусный апрель в стране, заявил Росстат

|
|
|Апрель 2020 г. к
|Январь-апрель
2020 г. к январю-апрелю
2019 г.
|Справочно
|марту 2020 г.
|декабрю
2019 г.
|апрелю
2019 г.
|апрель 2019 г. к
|январь-апрель
2019 г. к январю-апрелю
2018 г.
|марту 2019 г.
|декабрю
2018 г.
|апрелю 2018 г.
|Индекс потребительских цен
|
|
|
|
|
|
|
|
| на бензин автомобильный
|99,8
|100,2
|101,7
|101,6
|100,0
|100,4
|108,3
|109,2
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
| марки АИ-92
|99,8
|100,3
|101,6
|101,5
|100,0
|100,3
|108,2
|109,2
| марки АИ-95
|99,8
|100,1
|101,7
|101,7
|100,0
|100,5
|108,5
|109,5
| марки АИ-98
|99,9
|100,2
|102,2
|102,0
|99,9
|100,6
|107,7
|108,5
| на дизельное топливо
|99,6
|99,9
|102,8
|102,1
|98,9
|99,7
|112,0
|114,1
|Индекс цен производителей
|
|
|
|
|
|
|
|
| на бензин автомобильный
|77,6
|83,1
|92,7
|107,5
|100,0
|74,5
|81,7
|93,0
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
| марки от АИ-81 до АИ-92
|77,7
|83,8
|93,3
|106,5
|98,5
|73,3
|81,1
|93,1
| марки от АИ-93 до АИ-95
|77,1
|82,8
|91,3
|107,7
|101,7
|76,5
|82,6
|93,3
| марки от АИ-96 до АИ-98
|79,0
|81,9
|97,8
|112,3
|98,7
|70,1
|79,9
|91,0
| на дизельное топливо
|92,2
|85,8
|89,4
|94,5
|100,5
|84,8
|104,1
|110,0
|Справочно
Индекс потребительских
цен на товары и услуги
|100,8
|102,1
|103,1
|102,6
|100,3
|102,1
|105,2
|105,2
| Индекс цен производителей
промышленных товаров
|92,8
|92,0
|89,6
|96,1
|100,5
|99,4
|110,7
|110,2
___________________
|
|
|Бензин
автомо-бильный
|В том числе марки
|Дизельное топливо
|АИ-92
|АИ-95
|АИ-98
|Российская Федерация
|44,86
|42,43
|45,84
|52,03
|47,79
| Центральный
федеральный округ
|45,02
|42,32
|46,22
|52,65
|46,60
| Белгородская область
|44,93
|42,99
|46,29
|51,83
|46,52
| Брянская область
|44,60
|41,82
|45,17
|51,60
|46,03
| Владимирская область
|44,36
|42,50
|45,54
|50,54
|47,32
| Воронежская область
|46,22
|43,57
|47,06
|51,79
|46,15
| Ивановская область
|43,57
|41,87
|43,89
|48,63
|45,97
| Калужская область
|43,80
|40,61
|43,87
|50,72
|44,88
| Костромская область
|43,38
|42,16
|44,36
|48,53
|46,72
| Курская область
|43,84
|41,13
|44,81
|51,60
|45,98
| Липецкая область
|44,17
|42,75
|46,28
|51,85
|46,43
| Московская область
|45,05
|41,65
|45,83
|52,72
|46,55
| Орловская область
|45,33
|42,35
|45,51
|51,60
|46,26
| Рязанская область
|43,71
|42,12
|45,26
|50,46
|46,23
| Смоленская область
|45,02
|42,83
|46,15
|51,02
|45,82
| Тамбовская область
|44,49
|42,72
|46,24
|51,47
|46,02
| Тверская область
|44,61
|42,86
|45,71
|51,55
|47,48
| Тульская область
|45,84
|42,78
|45,88
|52,54
|46,61
| Ярославская область
|43,12
|40,86
|43,54
|49,59
|46,13
| г. Москва
|46,89
|42,65
|47,03
|53,18
|47,41
| Северо-Западный
федеральный округ
|45,43
|43,09
|46,27
|53,69
|49,01
| Республика Карелия
|44,20
|42,67
|45,65
|53,04
|49,04
| Республика Коми
|44,89
|43,73
|45,70
|53,22
|49,42
| Архангельская область
|43,84
|42,55
|46,06
|51,77
|49,00
| в том числе
Ненецкий авт.округ
|46,72
|45,89
|49,48
|…
|52,76
| Архангельская область
без авт.округа
|43,76
|42,42
|45,93
|51,77
|48,85
| Вологодская область
|44,60
|43,51
|45,84
|50,04
|49,76
| Калининградская область
|47,58
|44,74
|47,50
|54,02
|48,49
| Ленинградская область
|44,47
|42,62
|45,73
|53,93
|48,14
| Мурманская область
|46,65
|44,48
|47,56
|51,25
|52,06
| Новгородская область
|45,88
|42,63
|45,80
|53,68
|47,97
| Псковская область
|45,11
|42,41
|45,56
|52,58
|48,16
| г.Санкт-Петербург
|45,94
|43,01
|46,34
|54,00
|48,32
| Южный
федеральный округ
|46,11
|43,39
|47,34
|52,80
|46,40
| Республика Адыгея
|47,60
|43,84
|47,68
|54,67
|45,48
| Республика Калмыкия
|44,66
|42,83
|46,54
|52,02
|46,35
| Республика Крым
|48,03
|44,23
|48,64
|55,25
|48,29
| Краснодарский край
|46,36
|43,41
|47,41
|52,57
|45,45
| Астраханская область
|44,99
|43,45
|46,87
|50,44
|46,75
| Волгоградская область
|44,80
|43,23
|47,02
|51,78
|47,30
| Ростовская область
|46,04
|43,23
|47,03
|52,28
|45,80
| г. Севастополь
|47,43
|44,02
|48,45
|55,55
|48,60
| Северо-Кавказский
федеральный округ
|45,39
|43,00
|45,95
|51,42
|44,55
| Республика Дагестан
|44,33
|42,39
|44,60
|50,23
|43,90
| Республика Ингушетия
|42,63
|40,70
|43,38
|49,39
|39,54
| Кабардино-Балкарская Республика
|46,19
|42,89
|46,39
|51,56
|44,20
| Карачаево-Черкесская Республика
|46,98
|43,57
|46,84
|54,67
|45,41
| Республика
Северная Осетия-Алания
|44,87
|42,88
|45,47
|52,49
|44,73
| Чеченская Республика
|43,06
|41,43
|43,93
|48,22
|42,40
| Ставропольский край
|46,50
|44,25
|47,71
|53,31
|46,61
| Приволжский
федеральный округ
|43,96
|42,02
|45,17
|51,46
|46,86
| Республика Башкортостан
|43,30
|42,16
|45,05
|50,16
|46,81
| Республика Марий Эл
|42,72
|41,09
|44,36
|51,73
|46,16
| Республика Мордовия
|42,87
|41,36
|45,17
|50,15
|46,71
| Республика Татарстан
|43,05
|41,45
|44,31
|50,87
|46,14
| Удмуртская Республика
|44,86
|42,59
|45,61
|51,90
|48,02
| Чувашская Республика
|43,73
|41,76
|44,80
|51,86
|46,52
| Пермский край
|44,93
|42,58
|45,52
|53,01
|48,50
| Кировская область
|44,63
|42,56
|45,44
|53,01
|47,59
| Нижегородская область
|44,91
|42,54
|45,66
|50,70
|46,08
| Оренбургская область
|44,48
|42,00
|45,80
|49,94
|47,60
| Пензенская область
|44,43
|42,56
|45,64
|50,82
|46,16
| Самарская область
|44,23
|41,62
|45,01
|52,08
|46,80
| Саратовская область
|43,59
|42,31
|45,48
|50,90
|45,92
| Ульяновская область
|42,99
|41,45
|44,45
|49,54
|46,30
| Уральский
федеральный округ
|44,50
|41,60
|44,77
|51,81
|49,01
| Курганская область
|42,35
|40,63
|43,67
|49,84
|46,95
| Свердловская область
|45,08
|42,03
|44,93
|51,32
|48,35
| Тюменская область
|45,68
|42,70
|45,62
|52,27
|50,70
| в том числе:
Ханты-Мансийский
авт.округ – Югра
|46,25
|43,47
|46,10
|52,55
|52,26
| Ямало-Ненецкий авт.округ
|46,04
|43,27
|45,27
|53,34
|51,62
| Тюменская область
без авт.округов
|44,93
|41,64
|45,21
|51,65
|48,64
| Челябинская область
|43,72
|40,01
|43,71
|51,89
|47,46
| Сибирский
федеральный округ
|42,94
|41,00
|43,62
|49,94
|49,20
| Республика Алтай
|42,14
|40,84
|43,03
|48,95
|48,00
| Республика Тыва
|42,07
|40,98
|43,01
|49,79
|52,49
| Республика Хакасия
|42,08
|40,50
|43,09
|46,93
|48,67
| Алтайский край
|41,03
|40,06
|42,28
|49,15
|46,71
| Красноярский край
|43,05
|41,66
|44,04
|50,52
|49,79
| Иркутская область
|46,33
|42,27
|44,73
|50,36
|49,87
| Кемеровская область
|42,90
|40,48
|43,45
|49,52
|47,07
| Новосибирская область
|42,60
|40,98
|44,21
|50,36
|49,60
| Омская область
|42,96
|41,17
|44,06
|50,29
|48,36
| Томская область
|42,50
|40,46
|42,89
|48,13
|49,33
| Дальневосточный
федеральный округ
|47,00
|45,47
|47,71
|50,32
|52,34
| Республика Бурятия
|45,14
|42,99
|45,43
|48,93
|49,60
| Республика Саха (Якутия)
|55,17
|54,52
|54,96
|56,31
|59,61
| Забайкальский край
|46,56
|44,43
|46,95
|50,51
|52,92
| Камчатский край
|51,94
|50,95
|52,87
|55,70
|57,12
| Приморский край
|45,66
|44,51
|45,52
|48,36
|49,76
| Хабаровский край
|44,93
|44,28
|46,26
|47,10
|49,62
| Амурская область
|46,53
|44,37
|46,87
|52,65
|50,36
| Магаданская область
|54,45
|53,15
|56,89
|…
|60,76
| Сахалинская область
|50,98
|49,18
|51,19
|54,32
|56,41
| Еврейская авт.область
|46,05
|44,81
|46,81
|47,52
|50,44
| Чукотский авт.округ
|57,33
|56,00
|59,00
|…
|58,00
|
1) Средняя потребительская цена по Российской Федерации формируется как средневзвешенная величина с учетом доли объема потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации.