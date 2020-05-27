Розыск: Пропал без вести 9-летний мальчик в Твери. Его забрал из школы отец, а СК подозревает убийство

В последний раз ребенка видели вместе с его отцом, который без ведома матери увез его на автомобиле Renault Logan в неизвестном направлении.

Илью Кононова увез в неизвестном направлении отец

9-летний Илья Кононов 12.08.2010 года рождения, житель деревни Крутицы Одинцовского района Московской области, пропал в марте 2020 года. 12 марта из школы в деревне Чуприяново его, без ведома матери, забрал отец. Мужчина с мальчиком скрылись в неизвестном направлении.

О происшествии было сообщено в органы правопорядка, делом занялись в региональном Следственном комитете. Следователи выяснили, что в тот же день отец с сыном были в одном из торговых центров Твери, после чего уехали на автомобиле Renault Logan темного цвета.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – сообщили в пресс-службе регионального СК России.

Следователи и криминалисты СКР проводят следственные действия, а полицейские ведут поиски мальчика. Проводится самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств его исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают данными о пропавшем ребенке сообщить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69. Любая информация может оказаться полезной в поисках.