Фото: Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала читательница:
Хочу поблагодарить всех, кто оказывает посильную помощь в период пандемии. Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке… Здоровья Вам и Вашим близким.
Здоровья Вам и Вашим близким.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала читательница:
Хочу поблагодарить всех, кто оказывает посильную помощь в период пандемии. Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке… Здоровья Вам и Вашим близким.
От редакции
Вам помогают? Кто дарил?