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Фото: Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке

18:12 27.05.2020
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Здоровья Вам и Вашим близким.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала читательница: 

Хочу поблагодарить всех, кто оказывает посильную помощь в период пандемии. Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке… Здоровья Вам и Вашим близким.

Фото: Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке

Помощь в пандемию в Бердске

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От редакции

Вам помогают? Кто дарил?

Аноним, 27 мая 2020 19:22
никто не помогает.Обходимся собственными средствами

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