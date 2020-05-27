Фото: Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написала читательница:

Хочу поблагодарить всех, кто оказывает посильную помощь в период пандемии. Сегодня неожиданно нам привезли вот такую помощь. Я была в шоке… Здоровья Вам и Вашим близким.