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Закопал изнасилованную и задушенную 25-летнюю мать двоих детей случайный попутчик в Иркутске. Попало на видео его авто

18:40 27.05.2020 Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Когда пропавшую без вести объявили в розыск, свидетели сообщили, в какую попутную машину и где она садилась. Подозреваемого задержали. После убийства он присвоил ценные вещи погибшей.

Закопал изнасилованную и задушенную 25 летнюю мать двоих детей случайный попутчик в Иркутске. Попало на видео его авто
В Иркутске задержан насильник и убийцу 25-летней матери двоих детей

В Иркутске задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве матери двоих детей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в среду, 27 мая.

25-летняя Надежда пропала еще 23 мая, когда добиралась из областного центра до села Еловка на попутном транспорте. Ее искали несколько дней правоохранители и волонтеры.

«Неоценимую помощь оказали и очевидцы. Двое неравнодушных жителей области, увидев информацию в социальных сетях, немедленно обратились в полицию. Один из заявителей подвозил женщину до поселка Урик, что позволило сократить географию поиска», — рассказала Волк.

Другой мужчина сообщил, что, возможно, видел транспортное средство, в которое садилась женщина. Полицейские вычислили этот грузовик менее чем за день, выявив его среди почти тысячи фур, зарегистрированных в области. Тогда правоохранители установили и подозреваемого — 42-летнего жителя Иркутска, который ранее не был судим.

Мужчину задержали. По оперативной информации, он согласился подвезти женщину, останавливавшую транспорт на дороге, однако, проехав несколько километров, свернул в лес, где изнасиловал ее.

«Испугавшись за содеянное, мужчина связал потерпевшую веревкой и загрузил в кузов грузовика. К сожалению, девушка не смогла выбраться и позвать на помощь. Переехав в другое место, обвиняемый, полагая, что его задержат за изнасилование, решился на убийство», — сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.

Преступник задушил потерпевшую и закопал ее тело вместе с сумкой. Ценные вещи девушки он решил присвоить.

У погибшей Надежды остались муж и дочки. В день трагедии она поехала к дочерям, которые гостили у бабушки с дедушкой в Еловке.

Видео СК

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