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Средняя зарплата достигла 39 тыс. рублей в Новосибирской области. И в Бердске. Где больше и меньше?

19:01 27.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Меньше получают в Сибири только на Алтае и в Омской области. Лидирует по заработкам Красноярский край — более 49 тыс. рублей в месяц. Новосибирская область отстает по зарплатам от средней по СФО.

Средняя зарплата достигла 39 тыс. рублей в Новосибирской области. И в Бердске. Где больше и меньше?
Средняя зарплата в НСО равна трем прожиточным минимумам

Среднемесячную номинальную начисленную зарплату по регионам Сибирского федерального округа в январе-марте 2020 года сообщил сегодня, 27 мая, «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

По данным статистиков, в Новосибирской области средняя заработная плата составляет 39 051 рубль. Самые высокие заработки из регионов Сибири — в Красноярском крае. Там в среднем получают почти 49,5 тыс. рублей. Меньше всего — в Алтайском крае Здесь средняя зарплата чуть более 27,5 тыс. рублей.

Меньше чем в Новосибирской области зарплаты только на Алтае (Республика Алтай 33 тыс.) и в Омской области (35,5 тыс. рублей).

Средняя по Сибирскому федеральному округу заработная плата составляет 41 060 рублей.

По-прежнему самыми высокооплачиваемыми в Новосибирской области остаются деятельность в области информации и связи со средними заработками в 65 130 рублей , а также финансы и страхование — 71 125 рублей. Меньше всего оплачивается труд в гостиницах и на предприятиях общественного питания — 23 106 рублей.

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