Подтирайтесь купюрами: Бумажным полотенцам и туалетной бумаге предрекли рост цен

Кажется, мы не так давно это уже слышали, но все же: нам опять стоит запасаться туалетной бумагой. На этот раз не потому, что она пропадет с прилавков. Цены на бумагу и бумажные полотенца скоро взлетят.

Россиянам в очередной раз нужно запастись туалетной бумагой и полотенцами

В Госдуме предрекли рост цен на бумажные санитарно-гигиенические товары — туалетную бумагу и полотенца. Риск в том числе создают рекомендации Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса. Это может спровоцировать дефицит сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, что приведет к росту цен, говорится в письме депутата ГД Юрия Волкова в Роспотребнадзор. За время самоизоляции уже произошло существенное снижение объемов заготовки макулатуры, которая используется для производства санитарно-гигиенических товаров. В итоге они могут подорожать на 10–15%, а дешевая туалетная бумага — и вовсе исчезнуть с прилавков, говорят эксперты.

Вирусные хроники

Во время карантина прекратили свою работу офисные центры, школы, университеты и другие учебные заведения, а также архивы, многие типографии. Это привело к тому, что объемы заготовки так называемых светлых марок макулатуры, из которой производятся санитарно-гигиенические товары, заметно снизились, сказал «Известиям» председатель правления Ассоциации развития экологической промышленности «Вторичные ресурсы» Алексей Недашковский.

В начале мая Роспотребназдор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Служба мотивировала решение тем, что при сортировке отходов и их переработке есть риск заражения персонала предприятий.

— Рекомендации даны без уточнения позиции службы по области распространения такого действия. Также не определен срок действия рекомендаций, поскольку они даны не на период самоизоляции, а связаны только с возможностью заражения от нового вируса COVID-19, — пояснил депутат Госдумы Юрий Волков.

В результате могут остановиться потоки формирования сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, которая обеспечивает изготовление бумажных санитарно-гигиенических товаров первой необходимости (туалетная бумага, полотенца, салфетки, изделия медицинского назначения). Сложившаяся ситуация может спровоцировать подорожание такой продукции. Об этом говорится в письме парламентария в адрес Роспотребнадзора.

Депутат в своем обращении просит разработать более точную позицию ведомства в отношении раздельного сбора мусора во время пандемии.

В пресс-службе Роспотребнадзора «Известиям» ответили, что при поступлении письма «ответ будет подготовлен в установленном законом порядке». В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сказали, что в курсе ситуации по сбору макулатуры на территории России и внимательно следят за возможными злоупотреблениями в этой сфере. В случае необходимости будут приняты меры антимонопольного регулирования, добавили в ФАС.

По прогнозу исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексея Сергеева, в течение трех недель стоимость перечисленных товаров может вырасти на 10–15%. При этом самая недорогая туалетная бумага — стоимость рулона которой составляет 15–20 рублей — может совсем исчезнуть, добавил он.

Тенденцию подтвердили и другие эксперты.

— Количество сырья уже снизилось. Это приводит к тому, что производства начинают скупать вторсырье по повышенным ценам или переходить на использование первичного сырья (деревья). Всё это влечет за собой удорожание товаров, — сказала зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Уже сейчас цены на сырье для целлюлозно-бумажной промышленности выросли вдвое, отметил советник ректора по устойчивому развитию, профессор Московского университета им. С.Ю. Витте Денис Кондратьев. Безусловно, это приведет к подорожанию конечной продукции, считает он.

— При этом у производителей товаров могут быть заключены договоры с ритейлерами, по которым они не смогут существенно поднять цены в ближайшее время. В таком случае есть вероятность, что заводы обанкротятся. В результате возникнет дефицит уже не только сырья, но и продукции. А это приведет к гораздо более ощутимому росту цен в отдаленном будущем, — высказал мнение эксперт.

По мнению председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, колебание курса доллара может оказать куда более существенное влияние на стоимость продукции, чем рекомендации Роспотребнадзора по отмене раздельного сбора мусора.

— Этот товар, как правило, изготавливают на зарубежном оборудовании, которое нуждается в импортных запчастях. Компании используют иностранные ингредиенты в производстве, — подчеркнул он.

В «Утконосе» отметили, что пока не получали сообщений от поставщиков о повышении цен на туалетную бумагу или бумажные полотенца. Поэтому в компании не планируют менять действующий подход к ценообразованию.

Отмена проблем

Как сказал исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, в субъектах РФ сегодня решают, как можно выполнить рекомендации Роспотребнадзора. При этом, по его данным, региональные операторы по сбору мусора пока продолжают работать в прежнем режиме.

В перспективе, по мнению Дениса Кондратьева, рекомендации Роспотребнадзора могут сказаться как на поведении населения, так и на работе офисных центров и других основных поставщиков светлых марок макулатуры — люди, опасаясь заражения инфекцией, просто перестанут собирать мусор раздельно.

Сортировка предполагает контакт, например, с использованными масками и другими средствами индивидуальной защиты, что создает дополнительную угрозу распространения вирусной инфекции. В первую очередь это касается сбора бытовых отходов, считает эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. По этой причине Роспотребнадзор и выпустил свои рекомендации. Однако, как подчеркнул Алексей Недашковский, при переработке макулатуры она полностью обеззараживается, в том числе благодаря термической и химической обработке, что фактически сводит на нет риски заражения.

Также сегодня нет подтверждений того, что стандартное обращение с отходами может быть опасным. Не поступает такая информация и от других стран, затронутых пандемией, и от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Не подтверждается и то, что бытовые отходы играют роль в передаче COVID-19, как и любых других респираторных заболеваний, рассказал Алексей Сергеев.

— Раздельный сбор отходов не был остановлен ни в одной стране мира, переживающей вспышки вируса, несмотря на вводимые режимы изоляции населения. Поэтому его нельзя останавливать и в России, — подчеркнул Юрий Волков.

По мнению депутата, рекомендации Роспотребнадзора было бы целесообразно отменить.

Источник: Известия