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Когда в вузах будут принимать документы и какие без результатов ЕГЭ от абитуриентов России? И Бердска

20:46 27.05.2020 Фото: pixabay.com
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Особенность этого года — заявление можно подать до сдачи Единого госэкзамена с 20 июня. Новинкой этого года также станет электронная подпись будущего студента.

Когда в вузах будут принимать документы и какие без результатов ЕГЭ от абитуриентов России? И Бердска
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.

— В этом году абитуриенты смогут подавать документы на поступление в вуз с 20 июня и до 17 августа, — заявил министр в эфире Первого канала. — Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить такую возможность всем абитуриентам.

С 20 июня можно будет подавать в вузы в электронном виде заявления о поступлении на соответствующие направления или специальности, данные аттестатов, фотографии — словом, все документы, кроме результатов ЕГЭ, который стартует в начале июля.

— Особенность этого года — заявление можно подать до сдачи ЕГЭ, — подчеркнул Фальков.

Новинкой этого года также станет электронная подпись абитуриента, сертификат которой нужно будет «вложить» в пакет документов. Получить такую подпись сможет любой гражданин России старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России.

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