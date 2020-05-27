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Пособие по безработице в 12 130 рублей будут платить до 1 октября, объявил Путин

22:42 27.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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То есть кроме апреля, мая и июня, пособие будут платить июль, август и сентябрь, до 1 октября. Так же сохранится пособие на каждого ребенка в 3000 рублей.

Пособие по безработице в 12 130 рублей будут платить до 1 октября, объявил Путин
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Путин по предложению Минтруда продлил выплаты пособий по безработице в размере 12 130 рублей на три месяца в случае, если гражданин не трудоустроится. То есть кроме апреля, мая и июня, пособие будут платить июль, август и сентябрь, до 1 октября. Кроме этого безработные будут получать по 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет. 27 мая Путин объявил, что по 3000 рублей будут получать все безработные, а не только те, кто потерял работу до 1 марта 2020 года.

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