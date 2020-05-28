Что можно и нельзя делать 28 мая 2020 года на праздник Вознесение Господне в четверг

Это праздник, когда нужно помириться с каждым, с кем человек был в ссоре и попросить прощение за невольные причерченные обиды.

В любой большой церковный праздник запрещен тяжелый физический труд

Верующим важно знать когда, какого числа будет праздник Вознесение Господне в 2020 году. Дата праздника меняется из года в год и напрямую зависит от того, на какое число выпадает Пасха: Вознесение отмечают через 40 дней после Светлого Воскресения Христова. В 2020 году оно выпадает на 28 мая.

Что можно и нельзя делать в праздник Вознесение Христово

В любой большой церковный праздник запрещен тяжелый физический труд.

Нельзя:

убирать в доме;

заниматься рукоделие м, ши ть, вышивать и вязать;

рукоделие ши ссорится, выяснять отношения, конфликтовать и ругаться;

злословить, клеветать, лгать, придаваться унынию, допускать грустные мысли и браниться;

отказывать в помощи и делать что-то на вред другим людям.

От Христова Воскресения до Вознесения верующие приветствуют друг друга фразой «Христос Воскрес!». Именно так люди здороваются на протяжении 40 дней, а начиная от Вознесения Христова произносить эту фразу больше нельзя.

Это праздник, когда нужно помириться с каждым, с кем человек был в ссоре и попросить прощение за невольные причерченные обиды.

Делать подобные вещи нужно искренне и от чистого сердца. Обычно на Вознесение люди ходят в гости и приглашают родных и близких к себе.

Щедро накрывают столы, общаются и радуются. Наступило лето, потому есть еще одна традиция дня, связанная со сменой сезонов: украшать жилище зеленой травой и ветками деревьев с листвой. Это напоминание о приходе теплого времени года.

Источник: rsute.ru